5 avantaje ale alergării dimineața

Alergarea dimineața pentru pierderea în greutate poate oferi o serie de beneficii pentru sănătate, de la scăderea tensiunii arteriale până la controlul apetitului și somn mai profund în acea noapte.

Dacă vă străduiți să vă ridicați din pat dimineața, încălțarea acelor adidași de bărbați și ieșitul direct pe ușă ar putea părea contraintuitivă. Dar există o mulțime de beneficii pentru a alerga dimineața devreme, inclusiv creșterea energiei și scăderea apetitului pe tot parcursul zilei. Există, de asemenea, simpla satisfacție de a ști că v-ați eliminat antrenamentul înainte de a vă confrunta cu atracțiile conflictuale asupra timpului și atenției dvs. asupra muncii, școlii, prietenilor sau familiei.

Deși alergatul este un exercițiu minunat și sănătos în orice moment al zilei, beneficiile potențiale ale alergării dimineața includ un control mai bun al apetitului, somn mai profund, reducerea stresului și scăderea tensiunii arteriale nocturne.

Construirea unui obicei sănătos

Dacă vă luptați cu a vă construi un obicei sănătos de antrenament, începerea unui regim de antrenament dimineața vă poate ajuta să creați un obicei pe tot parcursul vieții, cu o mulțime de beneficii dovedite pentru sănătate, de la o dispoziție îmbunătățită la o inimă mai sănătoasă și un sistem imunitar mai puternic.

Potrivit unui articol din 2010 publicat în Jurnalul European de Psihologie Socială, este nevoie de o medie de 66 de zile pentru ca un obicei să atingă vârful „automatismului”, care este practic ceea ce sună – devenind o componentă reflexivă a obiceiurilor dvs. zilnice. Dacă vă luptați cu consecvență, antrenamentul dimineața este o modalitate excelentă de a vă construi acel obicei sănătos înainte ca solicitările conflictuale de muncă, familia sau școala să aibă șansa de a-l deraia.

Știind că v-ați început ziua cu o activitate atât de sănătoasă creează un sentiment real de satisfacție. Și dacă încercați să găsiți timp pentru alte activități sănătoase – indiferent dacă va incaltati cu o pereche buna de adidasi barbati pentru a alerga dimineața și mergeți la sală după-amiaza sau vă alăturați unei echipe sportive – a alerga devreme înseamnă un conflict mai puțin cu acele activități.

Un impuls de energie

Lupta pentru a vă mișca dimineața este foarte reală – dar dacă vă puteți îndrepta pe ușă pentru a alerga, veți fi recompensat cu energie mai mare și concentrare mai bună. Într-un număr din 2015 al revistei Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, cercetătorii au descoperit că exercițiile fizice îmbunătățeau atenția susținută într-o sarcină care a fost creată în mod deliberat pentru a fi obositoare mental. Este important să rețineți că nu trebuie să fiți foarte apt pentru a profita de acest beneficiu; era independent de nivelul de fitness al subiecților.

Ați putea dormi mai bine

Deși poate părea contraintuitiv, alergatul dimineața devreme ar putea fi trucul pentru a vă ajuta să dormiți mai bine noaptea. Într-un studiu din 2014 publicat în revista Vascular Health and Risk Management, cercetătorii au descoperit că antrenamentele de dimineață au contribuit la mai mult timp în somn profund decât antrenamentele de după-amiază sau de seară.

Un alt studiu, publicat într-un număr din 2017 al Medicinii Somnului, a arătat că antrenamentele de dimineață par a fi deosebit de utile pentru îmbunătățirea somnului pentru persoanele care au dificultăți în a adormi.

Tensiune arterială scăzută

Exercițiile fizice în orice moment al zilei pot ajuta la reducerea tensiunii arteriale. Dar același studiu Vascular Health and Risk Management care a demonstrat beneficiile antrenamentelor dimineața devreme pentru somn a constatat, de asemenea, că antrenamentele dimineața devreme au contribuit la o scădere mai mare a tensiunii arteriale diastolice nocturne pentru un grup de subiecți prehipertensivi, reducând stresul asupra sistemului cardiovascular.

Vă poate ajuta la controlul foamei

Dacă ați fost vreodată lacom după un antrenament dur, nu sunteți singurul – este o reacție obișnuită. În mod interesant, un studiu din 2012 publicat în revista Medicine and Science in Sports and Exercise a constatat că exercițiile fizice timp de 45 de minute dimineața au scăzut răspunsul subiecților la imaginile alimentelor. Subiecții care s-au antrenat dimineața au obținut, de asemenea, mult mai multă activitate fizică în următoarele 24 de ore decât grupul de control care nu a alergat.

Mâncat înainte sau după alergare?

Dacă vă gândiți să alergați dimineața pentru a pierde în greutate, vă confruntați cu o întrebare importantă: ar trebui să luați micul dejun înainte de a vă antrena? Subiectul este încă în discuție, dar o revizuire sistematică din 2017 publicată în Journal of Functional Morphology and Kinesiology a arătat că, din studiile disponibile, efectele asupra pierderii de grăsime în timpul alergării fără a fi mâncat mai întâi au fost triviale până la mici în cel mai bun caz și, în cele din urmă, neconcludente. Deci, până când știința nu spune altfel, ar trebui să vă bazați alegerea cu sau fără micul dejun pe ceea ce vi se pare a fi cel mai bine.

Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, nutriția este o componentă critică a oricărui program de exerciții; deci, dacă abordați traseul fără mic dejun, asigurați-vă că îl urmați cu un prânz și o cină sănătoase.