Ținute în tendințe pentru primăvara 2021

Primăvara e aiiiici… dacă te-ai aventurat afară în ultimele zile, probabil că te-ai întâlnit cu semnele standard de primăvară: soare, ploi scurte și temperaturi peste 15 grade. Toate semnele că ai nevoie și de o reorganizare de ținute pentru vremea de afară!

Gata, s-au dus zilele reci în care aveam nevoie de bluza de corp, pulover, geacă puffer sau jachetă din blană, doar că să stăm doar 30 de minute în aer liber. Acum te poți bucură de nenumărate opțiuni de ținute pentru vreme caldă, cu combinații de fuste-cizme, jachete ușoare, cum ar fi trench-uri și jachete matlasate, purtate cu rochii de mătase, bumbac și în. Și avem o veste și mai bună: în curând vei purta pantaloni scurți!

Dar până atunci, pentru a ajută tranziția de la eșarfe și paltoane la rochii și sandale, am mers mai departe și am adunat niște look-uri demne de încercat în această primăvară. Citește mai departe să descoperi câteva idei de ținute drăguțe de primăvară care te vor entuziasma în zilele însorite ce urmează!

Ai auzit aici mai întâi: top-ul crop este cea mai tare tendința a primăverii. Și sunt ideale pentru vremea de primăvară pentru că le poți purta sub cămăși cool, sub jachete confortabile și cu cei mai frumoși blugi în stil anii ’90, cu talie înalta! Alege o o bluza cu mânecă lungă crop, și poart-o cu fustă mini sau midi și tenișii tăi albi preferați, plus șosete.

Atunci când vrei că outfitul tău să se asorteze cu grădina, mergi pe rochii elegante, cu imprimeuri florale, în cele mai frumoase combinații de culori: roz și verde, galben și lila, albastru pastel și roșu. Și apoi poartă-le cu bocanci cu șireturi pentru un look stylish!

Te-ai săturat de combinația blugi, pulover, ghete? Atunci condimentează totul cu un maieu alb, simplu. Chiar și atunci când temperaturile nu sunt încă ideale, poartă tank top-ul cu blugi negri, o cămașă din denim sau bumbac alb și un trench supradimensionat.

Ai o nouă culoare preferată în primăvară asta? Perfect, poart-o din cap până în picioare, de la accesorii până la sneakers sau balerini. Doar faptul că ai reușit să compui așa o minunată ținută îți va da o energie de neegalat!

Sfat: acum e momentul să porți pantaloni de piele sau piele ecologică, înainte să vină vara cu temperaturile ei sufocante. Combină perechea ta preferată cu balerini, o bluza cu imprimeu ție dye și un trench bej sau alb, pentru extra puncte de stil. ÎI mai poți purta și cu o cămașă albă Karl Lagerfeld și o vestă matlasată, plus sneakers într-o culoare electrizantă.

Nu există nimic care să se compare cu mood-ul bun pe care ți-l da un outfit grozav! Cum ar fi combinația de cizme până la genunchi cu o rochie mini, mai ales atunci când porți și o minunată jachetă de piele supradimensionată.

După ce ne-am izolat acasă luni întregi, cu o supraabundentă de rochii de casă și hanorace fără formă, era inevitabil să se instaleze o dorința pentru stiluri mai revelatoare. Primăvară asta te poți ascunde după masca și poți purta nenumărate stiluri de bluze și pantaloni cu decupaje sexy, pe care le vei vrea cu siguranță în garderoba ta!