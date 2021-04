E-TWOW oferă soluții sustenabile de transport în oraș

Poluarea și traficul reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale autorităților din orașele mari. Majoritatea soluțiilor de fluidizare a traficului sunt în momentul de față costisitoare şi greu de implementat. Însă schimbările cu cel mai mare impact vin din alegerile mici pe care le facem zi de zi. Acesta este mesajul pe care un brand românesc ni-l transmite, propunându-ne soluții simple și ușor de implementat pentru reducerea traficului si a nivelului de poluare.

E-TWOW este un brand românesc recunoscut internațional pentru producția celor mai bune trotinete electrice ultraportabile. Dincolo de comercializarea trotinetelor pentru uz personal, conducerea E-TWOW România reprezentată de Andreea Pașoi-Sîrbu și Ovidiu Pașoi-Sîrbu s-a axat în ultimii ani pe soluții de închiriere trotinete electrice în regim de Ride Sharing. Soluțiile E-TWOW de închiriere trotinete electrice cu standuri de andocare se regăsesc deja în Norvegia, Malta, Serbia, și Turcia iar în România s-au dezvoltat proiecte cu primăriile din Timișoara, Oradea și Suceava.

Cum schimbă trotinetele electrice peisajul urban din Craiova

România a fost de la început receptivă la acest mijloc de transport. Potrivit conducerii E-TWOW, numărul utilizatorilor de trotinete E-TWOW a crescut cu câteva mii pe fiecare an. În Craiova se află sediul logistic și administrativ pentru Europa. Sediul are o suprafață de peste 6000 mp, aici desfășurându-și activitatea departamente de marketing, vânzări, IT, consultanță și cercetare și dezvoltare.

În Craiova, trotinetele se regăsesc și în showroom-ul E-TWOW de pe Calea Bucuresti, nr 21. Showroom-ul a fost deschis în anul 2018. În ciuda lipsei unei infrastructuri adecvate în Craiova, trotinetele au devenit din ce în ce mai vizibile pe străzi. Utilizatorii speră că popularitatea trotinetelor va îndemna autoritățile să se adapteze și să construiască mai multe piste pentru biciclete si trotinete electrice.

Trotinele electrice nu sunt un trend trecător. Aceste vehicule au devenit extrem de populare în toată lumea pentru că au avantaje directe pentru utilizatori. În primul rând, reduc considerabil timpul petrecut în trafic. Multe dintre modelele existente pe piaţă sunt și portabile, așadar vă scutesc de căutarea unui loc de parcare. Tot mai multe persoane aleg să iși achiziţioneze trotinete electrice iar cei care nu sunt încă convinși apelează adesea la servicii de închiriere trotinete electrice.

E-TWOW RideSharing – Soluţie optimizată pentru municipalităţi

Închirierea în regim de Ride Sharing se realizează prin intermediul unei aplicaţii de mobil. Utilizatorii caută în harta aplicației trotinete disponibile în apropierea lor și le activează prin intermediul aplicației. Aceste sisteme de transport sunt extrem de populare în toată lumea, iar în ultimul an s-au răspândit și în marile orașe din România. Majoritatea sistemelor de închiriere de pe piață constau în trotinete ce se găsesc libere pe străzi, putând fi deblocate cu ajutorul aplicațiilor de mobil. E-TWOW propune însă o soluție mai organizată, ce constă în stații de andocare amplasate în zone strategice ale oraşelor.

E-TWOW are o piață de desfacere de 48 țări și proiecte de RideSharing implementate în mai multe țări din Europa, printre care și România. Compania a derulat în ultimii ani în România parteneriate de succes cu autoritățile statului. Soluțiile E-TWOW de închiriere trotinete electrice sunt deja implementate în parteneriat cu autoritățile din Timișoara, Oradea și Suceava. Primăriile au ales colaborarea cu E-TWOW, deoarece E-TWOW produce atât trotinetele cât și stațiile de andocare și aplicația de mobil, oferind în același timp și servicii de mentenantă.

Alte orase urmează să se alăture în viitor proiectelor dezvoltate de E-TWOW. Sperăm să vedem și în Craiova aceeași deschidere către dezvoltarea unei rețele de transport sustenebil. Până la implementarea unei soluții de închiriere în regim de Ride Sharing, craiovenii pot închiria trotinete E-TWOW pe una sau mai multe zile, direct din showroom-ul E-TWOW de pe Calea, Bucureşti, nr 21, bl 15a.