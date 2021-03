Cele mai bune sloturi inspirate din cele mai tari filme!

Temele abordate în păcănele sunt cu adevărat atât de diversificate încât este greu să alegi pe care dintre ele să le joci. În ultimul timp însă, sloturile inspirate din ecranizări celebre prind din ce în ce mai mult la jucători, atât prin gameplay-ul jocului cât mai ales prin pictogramele personajelor care apar în filmele reale dar şi pe slot. Este ocazia perfectă de a rememora filmul învârtind rolele slotului dar şi de a petrece un timp de calitate urmărind dinamica acestuia.

Rocky

Poţi pune mâna pe premiul de la Magic jackpot casino la prima rotire de slot dacă alegi să accesezi păcănelele din ofertă sau pur şi simplu dai spin la jocul Rocky, care îţi va aduce pe ecran legendarul boxer şi povestea vieţii lui. Vei întâlni pe role şi 5 personajele principale din film dar şi funcţii speciale în stilul caracteristic lui Rocky. Vei beneficia în acest mod în joc de:

Simbolul wild, adus pe ecran de însuşi marele boxer care înlocuieşte celelalte pictograme ale jocului, mai puţin cele care oferă bonusuri suplimentare

Bonusul Knockout unde va trebui să alegi un oponent din cei 3 disponibili care se vor bate cu Rocky în 10 runde, câştigurile fiind totalizate şi introduse în casă atunci când Rocky realizează knockout-ul

Specialele jocului, dacă vei poziţiona pe ecran minim 3 simboluri Rocky. Pentru 3 asemenea simboluri vei avea parte de 15 runde gratuite, 4 îţi vor aduce 20 în timp ce 5 scattere te vor surprinde cu 25 de speciale

Literele care formează numele Rocky pe cele 5 role vor aduce şi ele un premiu care constă în înmulţirea mizei de joc cu multiplicator X5

Compania Playtech a creat jocul cu un RTP de 95% şi o volatilitate medie, ceea ce face ca pe cele 25 de linii de plată ale jocului să se dobândească câştiguri dese şi consistente.

Planet of the Apes

Este uşor de înţeles încă din titlu ca slotul este dedicat în întregime celebrului film cu acelaşi nume unde maimuţele sunt vedetele incontestabile. Compania NetEnt a dus însă slotul la cu totul alte dimensiuni, promovând o idee îndrăzneaţă dar care a prins imediat la jucători. Ecranul slotului este împărţit în 2, în stânga regăsindu-se personajele din Rise of the planet of Apes iar în dreapta Dawn of the planet of Apes . Fiecare poveste dispune de propriul ecran structurat pe o arhitectură de 5X3 care operează independent unul faţă de celălalt. Acest lucru nu înseamnă că vei fi privat de funcţii speciale, dimpotrivă, acestea te vor însoţi atât în prima ecranizare cât şi în a doua. În acest fel vei beneficia de:

Funcţia de wild care va surprinde prin apariţia ei în jocul Rise dar care se va muta pe aceeaşi rolă în care apare şi pe jocul Dawn

3 simboluri scatter care vor declanşa mult aşteptatele runde de rotiri gratuite

2 bonusuri, Rise şi Dawn, care vor transforma personajele umane şi maimuţele în acelaşi simbol, ducând în acest fel la obţinerea de câştiguri impresionante

Slotul are un RTP declarat la procentul de 96,33% ceea ce formează pe cele 20 de linii de plată cu care este înzestrat fiecare joc numeroase combinaţii câştigătoare.

Jurassic World

Microgaming îşi arată încă o dată calitatea prin acest slot care aduce pe ecran această minunată ecranizare. Şi o face „Big time” pentru că în joc ai parte de nu mai puţin de 243 de linii de plată fixe, un RTP care depăşeşte 95% şi un câştig maxim care poate ajunge până la 255000 de credite. 4 personaje umane îşi fac loc pe slot alături de 6 specii de dinozauri. Nu lipseşte nici simbolul wild, realizat în slot de către scheletul electric al unui dinozaur, care aşa cum îi stă bine acestei funcţii va înlocui toate celelalte simboluri din joc, exceptând evident pe cel de scatter. Acesta din urmă este adus pe ecran prin intermediul pictogramei care înfăţişează o fosilă de ţânţar şi care determină cele mai aşteptate momente ale jocului, specialele. Pentru a beneficia de ele trebuie să aduci pe role minim 3 astfel de simboluri, caz în care:

Vei beneficia de mai multe posibilităţi de bonusare pe care le vei alege din lista afişată în modului de bonus

Poţi opta pentru 10 speciale în Bonus Gyrosphere Valley, unde multiplicatorul creşte cu fiecare spin necâştigător

Vei putea alege Bonus Creation Lab, în care vei beneficia de funcţia de rolling reels, simbolurile câştigătoare vor fi eliminate de pe ecran şi se va da start la o nouă învârtire

Poţi pune mâna pe Bonus Raptor Den, caz în care vei fi acompaniat pe toate cele 10 rotiri gratuite de scattere care se transformă în wilduri şi care îţi pot aduce alte rotiri gratuite

Terminator

Cu siguranţă că nu există jucător care să nu fi urmărit măcar o singură acest film unde Arnold Schwarzenegger îşi etalează la propriu muşchii. Asasinul cyborg pe care marele actor îl aduce pe ecran este simbolul principal din slotul cu acelaşi nume produs de compania Playtech. Îndrăgitul actor se poate întâlni pe toate cele 25 de linii de plată fixe pe care jocul le oferă, oferind câştiguri cu adevărat impresionante care se potrivesc de minune cu un RTP care se regăseşte la un procent de 95,76%. Jocul este unul care prinde la jucători, prin urmare vei regăsi în playgame-ul acestuia:

Simbolul de wild, cel care înlocuieşte figuri din joc dar care şi multiplică câştigurile de până la X5

Terminator Car Chase Bonus unde vei avea parte de un multiplicator de X5

Free Games Wild Symbols care va face că wildul jocului să fie unul de tip Stacked, înlocuind toate celelalte simboluri

Jocul îţi dă posibilitatea să alegi între 2 speciale:

Să te întorci în timp cu speciala 1984 Free Games

Să pleci în viitor apelând la 2017 Free Games

Psycho

Bates Motel este locaţia unde se întâmplă toată acţiunea din acest film de groază şi NextGen înţelege să îl reproducă exact în slotul pe care îl produce sub acelaşi nume. Te aşteaptă aici 25 de linii de plată şi un RTP care se ridică la 95%, întâlnind banalele cărţi de joc dar şi personajele principale care au dus filmul pe culmile succesului. Şi pentru că lucrurile să fie clare, vei avea parte şi de funcţii cu adevărat tari precum:

Wild-ul însângerat al jocului care nu numai că înlocuieşte pictograme din joc dar multiplică câştigurile care îl includ cu multiplicatori de X2, X3, X4, X5, X10 şi X20

Scatterul aducător de speciale care oferă în funcţie de numărul în care îl aduci pe ecran 10, 15 sau 20 de runde de învârtiri gratuite

Wildul din speciale, care aduce după sine multiplicatori de X2, 4, 6, 8, 10, 20 şi 40

Concluzie

Merită să joci toate aceste sloturi? Cu siguranţă că merită încercate pentru dinamica pe care o afişează şi pentru personajele celebre care apar pe role. Alege deci eroul preferat, învârte inspirat rolele slotului şi participă alături de personajul preferat la aventura vieţii tale!