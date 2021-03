Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului cu titlul „Dezvoltarea unei activități noi în cadrul microîntreprinderii”

Tipul materialului: Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

Titlul proiectului: Dezvoltarea unei activități noi în cadrul microîntreprinderii

Numele beneficiarului: GC CONSTRUCȚII SRL

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei activitati noi în cadrul

firmei GC CONSTRUCȚII SRL ca urmare a achizitiei de echipamente performante specifice derularii noii

activitati economice

Obiective specifice ale proiectului:

Inovarea de serviciu si proces in cadrul firmei; Cresterea numarului de

persoane angajate in firma, precum si mentinerea numarului de persoane existente in firma; Cresterea

gradului de informare a mediului extern cu privire la finantarea si realizarea proiectului de investitii

Valoarea totala a proiectului: 720.864,61 lei

Finantarea nerambursabila: 488.255,20 lei (415.016,92 lei finanțare din FEDR și 73.238,28 lei finanțare de la

bugetul național).

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.07.2019 – 31.12.2021

Codul MySMIS: 132519