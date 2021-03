Tipul materialului: Comunicat de presă

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SOCIETATII ANGY DEN COM SRL

Numele beneficiarului: ANGY DEN COM SRL

Obiectivele general al proiectului: Prezentul proiect vizeaza dezvoltarea prin diversificare a activitatii firmei, prin crearea si dezvoltarea activitatii de fabricare si prelucrare a sticlei, prin achizitia unei linii tehnologice specialitate pentru activitatea de fata, acesta fiind obiectivul general al proiectului propus spre implementare. Acest obiectiv este in concordanta cu obiectivul specific al acestei axe prioritare, respectiv cel de consolidare a pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. Compania isi propune sa ajunga si sa se mentina in topul firmelor din judetul Mehedinti ca cifra de afaceri si profitabilitate, sa-si satisfaca clientii si sa presteze o serie de servicii care sa-i asigure un avantaj competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Achizitia de bunuri si servicii: linie de productie pentru geam termopan (1 buc), set compus din doua panouri fotovoltaice (1 buc), servicii de consultanta scriere proiect (1 buc), servicii de consultanta management proiect (1 buc), informare si publicitate (1 buc; comunicat anunt incepere si incheiere proiect (aparitii scris+online), afis de dimensiuena A2, placa permanenta, autocolante , realizare materiale publicitare). 2. Cresterea numarului de angajati: Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati cu 5 persoane ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului. Angajarea a 5 muncitori pe urmatorul post: muncitor necalificat.

Valoarea totala a proiectului: 1.263.073,48 lei

Finantarea nerambursabila: 830.503,97 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 705.928,38 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 124.575.59 lei

Data începerii proiectului: 01.06.2019

Data finalizării proiectului: 31.10.2021

Codul MySMIS: 134775

Date de contact ANGY DEN COM SRL

GRANGURE GHEORGHE ALEXANDRU- Administrator

Tel: 0768 609 247

E-mail: [email protected]