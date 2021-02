The Manor, restaurantul unde savurezi o întreagă experiență

O seară la restaurant nu ar trebui să se rezume la o simplă masă. Într-un restaurant bun, savurezi, alături de preparate, atmosfera, muzica, ungherele locului. Iar The Manor este exemplul grăitor. Încă dinainte de a intra, faţada impunătoare a fostului conac Ghizdăvescu te anunţă că vei avea parte nu de o cină, ci de o întreagă experienţă.

The Manor e locul pe care îl preţuieşti ca atare. Deschis după renovarea casei respectând cu stricteţe toate condiţiile impuse de Institutul Arhitecţilor şi, astfel, arătând apreciere pentru istoria şi valoarea monumentului în sine, restaurantul a urcat imediat în topul preferinţelor craiovenilor, dar şi în al celor care vizitează oraşul. The Manor poate concura lejer cu restaurante cu dichis din străinătate. Nu este de mirare că ocupă primul loc în topul recomandărilor TripAdvisor din Craiova.

„În 2014 am cumpărat casa printr-o licitaţie şi am început demersurile pentru renovare. Am întâmpinat multe dificultăţi în acest proces, fiind o casă monument istoric. Am obţinut toate autorizaţiile de la singura instituţie abilitată, Institutul Arhitecţilor de la Târgu Jiu. Apoi, urma să fie închiriată, dar existau mai multe riscuri – chiriaşul ar fi putut face anumite modificări care ar fi afectat-o şi atunci am hotărât să renunţăm la acest plan şi să deschidem un restaurant, pentru că deja aveam experienţă în acest domeniu”, mărturisește Marius Bănică, managerul The Manor.

Un restaurant de înaltă clasă

Aşa că fosta casă Ghizdăvescu a fost amenajată pentru un restaurant de înaltă clasă. Au fost achiziţionate echipamente de ultimă generaţie pentru bucătărie, iar rezultatele au început să apară imediat după deschidere.

„În urmă cu un an şi jumătate, am avut bucuria să fim vizitaţi chiar de ambasadorul SUA”, adaugă Marius Bănică.

Acesta spune că, la fel ca alte afaceri din domeniu, restaurantul a fost afectat de pandemie, însă mai puțin decât altele. „Resimţim mai puţin fiind proprietari ai clădirii. Reuşim să ne descurcăm”. În plus, echipa se readaptează constant la cerințele clienților și la tendințe pentru a se menține la înălțimea așteptărilor.

„Ne axăm în acest moment pe steak-uri, folosim carne de vită Black Angus autohtonă, maturată de noi timp de minim 30 zile. O gătim apoi într-un cuptor pe cărbuni şi obţinem un preparat deosebit, un trademark al restaurantului nostru. Dar meniul este variat și oferă opțiuni pe gustul tuturor”.

The Manor se află în centrul Craiovei, pe strada Nicolae Titulescu, nr.23 A. E imposibil să îl ratați. Arhitectura sa vă va atrage atenția de departe.