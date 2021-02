Anunţ de presă – Achiziţie de echipamente în cadrul Neo&Avi SRL

NEO & AVIS.R.L.anunţă începerea activităţilor proiectului “Achizitie de echipamente in cadrul Neo&Avi SRL“Cod SMIS 134771.

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Olteniaîn calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 -31.12.2021, perioada de implementare fiind de 30 de luni, cu o valoare totală de1.081.901,92 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 727,329.01 lei, din care 618.229,66 lei din FEDR si 109.099,35 lei din valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Contract de finantare Nr. 6479/ 28.12.2020.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectuluiil constituie dezvoltarea microintreprinderii Neo&Avi SRL prin infiintarea unei noi unitati de fabricare aaltor articole din metal (piese metalice de dimensiuni mici si piese metalice de dimensiunimari (ex. piese pentru masini industriale,componente pentru cilindri hidraulici, etc).

Obiectivele specifice ale proiectului: 1.Infiintarea unei noi unitati de fabricare a altor articole din metal (piese metalice de dimensiuni mici si piese metalice de dimensiunimari (ex. piese pentru masini industriale, componente pentru cilindri hidraulici, etc).

2.Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 1 salariat si mentinerea numarului mediu de salariati actuali din cadrul societatii.

3.Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

-Achizitionarea centrului de prelucrare vertical CNC dotat cu componente de inalta performanta care asigura optimizarea fluxulurilor tehnologice fiind mai eficient energetic, avand un consum redus de energie datorita gradului de inovare mare rezultat din tehnologia de ultima generatie pe care o inglobeaza

-Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati prin achizitia centrului de prelucrare CNC care este dotat cu sisteme de siguranta împotriva comenziilor accidentale /neautorizate sau cu sistem de reglaj al comenzilor in functie de gradul de dificultate al operatie aspect ce favorizeaza si faciliteaza persoanele cu anumite dizabilitati în manevrarea acestora. Panoul de comanda este conceput special si pentru persoanele cu probleme ale vederii (ex: iluminat mai puternic, taste cu semen Braille).

-Angajarea unei persoane din urmatoarea categorie defavorizata: „nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni”

Date de contact NEO & AVI S.R.L.

Persoana de contact: Emilia-Oana ALBOIU –Administrator

Telefon: 0756/029.720;

Adresa de e-mail: [email protected]