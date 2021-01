Începere Proiect

Titlul proiectului: ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI I&A DENTAL LABORATORY SRL-D

Numele beneficiarului: SC I&A DENTAL LABORATORY SRL-D

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie cresterea competitivitaii societatii I&A DENTAL LABORATORY SRL-D in domeniul tehnicii dentare identificat in Strategia Nationala de Competitivitate – Prioritatea 4 – Promovarea celor 10 sectoare de viitor, anume sectorul Sanatate si produse farmaceutice si in Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2014-2020 – prioritatea regionala Cresterea competitivitatii economice a regiunii, domeniul de interventie 1.3 Cresterea competitivitatii IMM-urilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Achizitia a 5 active corporale

2. Asigurarea serviciilor de informare si publicitate

Valoarea totala a proiectului: 613.838,00 lei

Finantarea nerambursabila: 485.838,00 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 02.11.2020 – 31.10.2021

Codul MySMIS: 134349