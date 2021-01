Luptând cu diabetul nepoțelei, a ajuns să deschidă o afacere bazată pe mâncarea sănătoasă: So Delight

Oana Teodorescu a deschis So Vegan Delights în urmă cu trei ani, printr-un proiect Start Up. De atunci, mulți oameni din Craiova i-au devenit clienți fideli. Oameni cu probleme de sănătate, oameni care țin post, oameni care își doresc sau oameni care AU NEVOIE de un regim alimentar sănătos. Iar povestea din spatele acestei mici afaceri de familie este o inspirație. Este povestea celor care aleg să facă dintr-un necaz un lucru care îi face mai puternici. O misiune, în sprijinul celorlalți.

De la un necaz, la un ajutor pentru alții

Totul s-a întâmplat după ce nepoțica Oanei a fost diagnosticată cu diabet. Din dorința de a o ajuta să redescopere plăcerea mâncărurilor de altădată, Oana a început să încerce rețete care să îi ofere micuței sale bucuria de a mânca.

”Micuţa noastră a fost aleasă de această boală, poate cu misiunea de a genera ajutor şi pentru alţi copii cuprinşi în mrejele ei. Îşi dorea să deguste mâncărurile de altă dată, dulciurile copilăriei sau snacksurile dintre mese. Dar ea – boala parşivă – o ţinea departe de toate aceste plăceri nevinovate. Atunci am pus în practică tot ce învăţasem la cursurile de bucătar, la workshopurile în ţară sau la micile întreceri cu pricepuţii chefi. Şi, cu mult studiu, răbdare şi exigenţă din partea EI, am reuşit să delectăm papilele gustative, am reuşit să aducem plăcerea de a mânca şi încrederea de a mânca sănătos, la orice masă, în orice împrejurare, în pauza de la şcoală, în excursia cu clasa, în weekendul cu cortul sau în calatoria lungă cu avionul” povestește Oana Teodorescu, managerul So Delight.

Şi, pentru că mâncatul vegan devenea o plăcere, iar stilul de gătit şi ingredientele începuseră a fi preferate de familie, de prieteni, de colegi, a apărut mica afacere.

So Vegan Delights: Un prânz sănătos pentru oamenii care au nevoie 1 de 7

„Nu găseam o înghețată, o prăjiturică fără zahăr. Mâncare fără carbohidrați, gătită într-un anume fel, mai sănătos. Și de acolo a plecat această idee. Am început cu dulciurile raw vegane, care nu conțin nici zahăr, nici carbohidrați, decât fructe și semințe. Apoi am extins către un meniu vegan.”

Un prânz sănătos pentru oamenii care au nevoie

So Vegan Delights face zilnic livrări la prânz. Mica afacere a Oanei există de trei ani în Craiova și de doi ani și jumătate are clienți abonați care comandă zi de zi de la ea. E unul dintre lucrurile care o bucură cel mai mult.

Vegetarieni avem mai puțini în Craiova, spune Oana Teodorescu, dar So Vegan Delights are mulți clienți care au anumite probleme de sănătate și necesită un regim alimentar special. „De asemenea, avem mulți clienți care țin post. Chiar dacă nu sunt vegetarieni, au început să comande și în zilele fără post, din dorința de a mânca mai sănătos.”

Impresionantă este dorința Oanei de a ajuta. Unul dintre clienții săi, diagnosticat cu o boală grea, scleroză în plăci, primește de la So Vegan Delights un regim special. „Este singur și are nevoie de un meniu anume. Așa că de ceva timp gătesc special pentru el, îi fac meniu personalizat de trei ori pe săptămână. Știu ce înseamnă să nu poți să găsești ce ai tu voie să mănânci”.

„La noi nu există baie de ulei”

So Vegan Delights nu are un punct de desfacere, ci doar un laborator, de unde se fac livrări. „E o afacere micuță și am ținut foarte mult cont de anumite lucruri. Nu prăjim, nu folosim vegeta, am un deshidrator unde usuc legumele, le macin, îmi fac vegeta mea proprie și naturală. Tot ce în mod normal e prăjit se face la cuptor, ne ajută și un cuptor foarte bun. Acolo și fierbem, în abur. Nu există baie de ulei la noi”.

Neavând carne în meniu, Oana folosește cu talent condimente care o ajută să dea un gust anume mâncărurilor. Folosește adesea condimente indiene, mai intense. „Chiar cred că mâncarea noastră are un anumit gust.”.

Iar vinerea face mereu o prăjitură, desertul de weekend din partea casei.

Vă puteți convinge singuri că mâncarea sănătoasă poate fi gustoasă. Găsiți detalii despre mica afacere a Oanei și meniurile zilei pe pagina de facebook So Vegan Delights. Comenzile se fac la numărul 0773 352 597.