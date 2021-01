Comunicat de presă – DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII BSC CONSULTYNG PRIN ACHIZIŢIA UNEI LINII TEHNOLOGICE DE FABRICARE A BETONULUI

Tipul materialului: Comunicatde presă

Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ACTIVITATII BSC CONSULTYNG PRIN ACHIZITIA UNEI LINII TEHNOLOGICE DE FABRICARE A BETONULUI

Numele beneficiarului: BSC CONSULTYNG SRL

Obiectivele general al proiectului: Dezvoltarea activitatii si cresterea competitivitatii economice a firmei prin asimilarea progresului tenologic si gestionarea lui in mod eficient a resurselor, in contextul actual al dezvoltarii durabile si in acord cu tendintele europene. Acest obiectiv este in concordanta cu obiectivul specific prioritar al acestei axe, respectiv cel de consolidare a pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Reginonale de Dezvoltare.Prin implementarea proiectului va reusi sa atraga un numar important de clienti, din diverse sectoare si domenii, precum si oferirea de servicii complete aceluiasi client.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Achizitia de bunuri si servicii: statie de betoane (1 buc), autobetoniera (1 buc), grup electrogen (1 buc), set compus din doua panouri fotovoltaice (1 buc), informare si publicitate (1 buc; comunicat anunt incepere si incheiere proiect (aparitii scris+online), afis de dimensiuena A2, placa permanenta, autocolante , realizare materiale publicitare).

2.Cresterea numarului de angajati: Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati cu 5 persoane ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului. Angajarea a 5 muncitori pe urmatoarele posturi (1 tehnician, 1 masinist utilaje, 1 sofer cu permis de conducere categoria C, 2 muncitori necalificati).

Valoarea totala a proiectului: 1 411 351.97 lei

Finantarea nerambursabila: 947.719,82 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 805.561,84 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 142.157,98 lei

Data începerii proiectului: 01.10.2020

Datafinalizării proiectului: 30.09.2021

Codul MySMIS: 134113

BSC CONSULTYNG SRL

Bosoanca Silviu Cosmin, Administrator

Tel: 0761.656.418/ E-mail: [email protected]