Râmânem negativi, dar finalizăm anul cu gânduri pozitive: pachete cadou și servicii de Ambulator, pentru pacienții Centrului Medical Phoenix ! Sărbători fericite și La Mulți Ani!

Anul 2020 ne-a adus cea mai mare provocare din viața noastră profesională: aceea de a fi permanent expuși unui virus necunoscut și de a ne păstra profesionalismul, în condiții de stres și frică, duse uneori la extrem. Anul 2020 ne-a lăsat urme adânci pe față și pe mâini, reale și palpabile, făcute de măști și costume de protecție, purtate în fiecare secundă, pentru siguranța noastră, dar mai ales a pacienților. Tot anul 2020 ne-a dus un pas mai departe în tehnologizare, prin telemedicină și consultații la distanță, lucruri la care nici măcar nu visam cu un an în urmă.

Anul 2020 a fost un an greu pentru toți, nu numai pentru noi, un an în care limitele ne-au fost depășite, iar sănătatea a redevenit cel mai important lucru. Atât sănătatea noastră, cât și a celor dragi nouă. La final de an, este momentul să ne relaxăm puțin și să fim recunoscători pentru faptul că această pandemie ne-a adus ceea ce pierdusem de ceva timp: ideea de familie și ideea că numai uniți putem reuși.

Acum, de sărbători, responsabilitatea trebuie să rămână principalul obiectiv pe care îl avem, pentru ca eforturile noastre de peste an să nu devină inutile. La final de an, vă dorim să rămâneți sănătoși și să vă bucurați responsabil de clipele petrecute alături de cei dragi, chiar dacă pare aproape imposibil.

Pentru a vă ajuta să vă asigurați că sunteți sănătoși și să risipiți orice urmă de îndoială, am redus prețurile pentru TEST RAPID ANTIGEN COVID-19, de la 150 lei, la 120 lei, oferta fiind valabilă până pe 31 decembrie 2020.

***

Centrul Medical Phoenix rămâne alături de pacienții săi, la fel cum a fost și în cele mai grele momente, când pandemia nu ne-a permis să mai consultăm și să tratăm în mod clasic.

Pentru a veni în ajutorul pacienților noștri, am dezvoltat o gamă diversificată de servicii Ambulator, atât în filialele noastre din Craiova, cât și din Calafat, Târgu-Jiu, Slatina, Drăgășani. Serviciile de Ambulator sunt atât în regim CAS, cât și plată, ia printre specialitățile medicale se numără:

Medicină Internă

Cardiologie

Psihiatrie

Otorinolaringologie

Ginecologie

Endocrinologie

Neurologie

Diabet

Oftalmologie

Dermatologie

În același timp, în cadrul fiecărui centru PHOENIX MEDICOVER din Oltenia pacienții pot beneficia de Servicii Spitalizare Zi, alternativa rapidă pentru internările repetate.

Detalii despre aceste servicii puteți găsi aici https://phoenix-hospital.ro/specialitati/ambulator

Tocmai pentru că ne dorim să oferim tuturor pacienților noștri cele mai frumoase cadouri, am conceput pentru această lună pachete Dermatologie și Ginecologie cu preț special, care ajută pacientele femei să se mențină frumoase și să obțină un ten perfect. Prețurile pentru pachetele Dermatologie pornesc de la 300 lei, iar pachetul special Ginecologie costă numai 150 lei.