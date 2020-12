Comunicat de presă privind încheierea proiectului cu titlul “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE MATERIALE PUBLICITARE P, IMPREJMUIRE TEREN, PLATFORMA BETONATA”, SMIS 117137

Tipul materialului: Comunicat de presă

Titlul proiectului: „CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE MATERIALE PUBILICITARE P, IMPREJMUIRE TEREN, PLATFORMA BETONATA”

Numele beneficiarului: PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL

Obiectivele proiectului: Obiectivul generalal proiectului este dezvoltarea activitatii prin crearea unui spatiu productiv si facilitatile conexe pentru oferirea de servicii competitive pe piata.

Obiectivele specificeale proiectului sunt urmatoarele:

Construirea unei unitati de productie, constand in crearea unui spatiu de productie si dotarea corespunzatoare a acestuia cu echipamente utilizate in productia de materiale de publicitate; Implementarea si accesarea unor norme care sa dezvolte activitatea la standardele pietei, in special prin aparatura de specialitate; Asigurarea derularii in bune conditii a unui proiect cu finantarea nerambursabila, pana la sfarsitul perioadei de implementare prin achizitia de serviciide specialitate

Valoarea totalăa proiectului:1.756.161,59 Lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.003.611,20 Lei

Valoarea finantării nerambursabiledin FEDR: 853.069,52 Lei

Valoarea finantării nerambursabile din bugetul național: 150.541,68 Lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.07.2017 –30.10.2020

Codul MySMIS: 117137

Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, investiția fiind în concordanță cu obiectivele generale și specifice propuse prin Axa II –„Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii” din Programul Operațional Regional, întrucât are ca obiectiv general “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”.

Rezultatele Proiectului:

1.1Constructie hala productie materiale publicitareP, in suprafata desfasurata de 390,17 mp, imprejmuire teren in suprafata de 201,98 mp si platforma betonata in suprafata de 611 mp2.

2. Dotarea corespunzatoare a halei;

3. Contractarea de servicii de specialitate pentru realizarea investitiei;

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti, Nr. 325C, Teren intravilan, liber, curti constructii, in suprafata de 2.045 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 228514, a localitatii Craiova, Judetul Dolj, cu nr. cadastral 228514.

Persoana de contact: BĂRĂGAN IONUȚ-CĂTĂLIN

Telefon/fax: 0761983636

PRINT GOLDEN MEDIA DESIGN SRL

E-mail:[email protected]