Comunicat de presă – ,,Dotarea STENMARSEV SRL”

STENMARSEV SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 19.11.2020, proiectul cu titlul „DOTAREA STENMARSEV SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, STENMARSERV SRL a incheiat contractul de finantare nr. 6293 din 19.11.2020, cod SMIS 131111, cu Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii STENMARSERV S.R.L., prin diversificarea serviciilor oferite intr-un domeniu nou, competitiv – intretinerea si repararea autovehiculelor, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect constau in dotarea cu echipamente necesare pentru intretinerea si repararea autovehiculelor, prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.

Loc de implementare: Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 257A, cod postal 200199, jud. Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul serviciilor de intretinerea si repararea autovehiculelor, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a trei locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Contractul de finantare – „DOTAREA STENMARSERV SRL” – are o durată de implementare de 30 luni (data începerii proiectului: 22.05.2019; data finalizării proiectului: 31.10.2021) si o valoare totală 515.418,19 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 346.499,62 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 294.524,68 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 51.974,94 lei.

STENMARSERV SRL – Date de contact:

Persoana de contact: MARIAN BALOI,

Administrator

Telefon: 0744867272

E-mail: [email protected]