USR PLUS votează pentru o Românie fără hoție. Tu pentru ce votezi duminică?

Pentru o Românie cu autostrăzi, pentru o Românie cu spitale, pentru o Românie cu decidenți cinstiți și capabili. Pentru o Românie fără hoție, fără dosar cu șină, fără mizerii politice. Pentru o Românie a oamenilor. Pentru toate acestea, USR PLUS îndeamnă românii să iasă la vot și să își aleagă viitorul. Tu pentru ce votezi duminică? Pentru nepăsare, pentru resemnare sau pentru revoluția bunei guvernări?

„A venit momentul ca nepoții și copiii dumneavoastră să se întoarcă ACASĂ”

„Pe 6 decembrie votez pentru copilul meu și familia mea, pentru a trăi într-o țară normală, o Românie fără hoție, nepotisme și corupție! Îmi doresc ca fiul meu să aibă motive să rămână în țara noastră și să NU plece precum majoritatea tinerilor”, spune Oana Taraban, candidat USR PLUS la Camera Deputaților. „A venit momentul ca nepoții și copiii dumneavoastră să se întoarcă ACASĂ! Merită și le putem oferi O Românie Fără Hoție! Puterea schimbării stă în votul nostru! Pe 6 decembrie ieșim cu toții la vot și VOTĂM pentru O Românie Fără Hoție!” este îndemnul Oanei.

Și Cristian Clenciu, colegul său de alianță și candidat la Senat, spune că va merge la vot pe 6 decembrie pentru schimbare.

„Ca de fiecare dată, voi merge la vot. Plec de la convingerea că votul meu contează şi că, indiferent pe cine votează ceilalți, este obligația mea civică și, în consecință, mi-o respect. Mai ales că acum am și cu cine, Alianța USR PLUS dându-mi siguranța că lucrurile se pot schimba. Că oamenii propuși sunt altfel, că își doresc să readucă respectul în societatea noastră, respectul față de cetățeni și față de lege.

Votul nostru poate readuce speranța copiilor, tinerilor sau părinților noștri plecați printre străini că România poate redeveni acasă.”

Poteraș: Funcția publică este o responsabilitate, nu un privilegiu

Cosmin Poteraș, candidat USR PLUS la Senat, spune că de 30 de ani, românii votează practic aceleași persoane și aceleași partide, chiar dacă, periodic, se mai schimbă culori sau sigle. „De 30 de ani, politicienii și-au construit o castă privilegiată care nu mai are nici o legătură cu cetățenii pe care pretind că-i reprezintă. Nu au nevoie de spitale, pentru că se tratează în străinătate, nu le pasă de starea drumurilor sau de trafic, pentru că circulă cu elicopterul sau în mașină cu girofar. Nu le pasă de sistemul de educație. Pe 6 decembrie putem schimba asta. Noi, membrii Alianței USR PLUS credem că funcția publică este o responsabilitate, nu un privilegiu. Credem în depolitizarea administrației publice și vrem ca instituțiile statului să fie conduse strict pe criterii de competență.”

Silviu Bratu, care candidează tot pentru un post de senator, adaugă: „Duminică ieșim la vot pentru viitorul unei țări ce a stat prea mult captivă grupurilor de interese transpartinice. Pentru instituții în slujba cetățenilor, drepturi egale pentru cetățenii României. Duminică mergem la vot și votăm pentru o Românie fără hoție!”

Tânărul medic Ștefan Artene, candidat și el la aceste alegeri, pentru un post de deputat, transmite un mesaj tuturor celor care nu mai vor să fie nevoiți să ceară dreptatea în stradă: „Trebuie să ieșim toți la vot pentru că 5 minute duminică, pe 6 decembrie, te scutesc de zeci de ore de stat în frig la proteste și de 4 ani de frustrare și neputință. Alianța USR PLUS este singura forță politică din România construită pe principii solide, unde primează democrația internă și meritocrația. Alianța USR PLUS este formată din oamenii care s-au săturat să fie mințiți și furați și au decis că schimbarea vine doar prin propriul exemplu.”

Ieși la vot duminică pentru a nu regreta luni

Daniel Gheba, candidat la Camera Deputaților, crede că oamenii trebuie să iasă la vot pentru a-și exercita dreptul câștigat la Revoluție cu multe sacrificii. „Și pentru că suntem diferiți de ceea ce a fost până acum”, mai spune acesta.

Iar colegul său, Iustin Dumitrescu, avocat, candidat și el pentru un loc în Camera Deputaților, atrage atenția că „este foarte important să meargă lumea la vot pentru a fi reprezentată de viitorii parlamentari, care votează legi pentru noi timp de patru ani. Este important să îi alegem noi pe ei atunci când avem ocazia. Iar USR PLUS este singurul competitor electoral care face parte dintr-o nouă clasă politică și se deosebește vădit și în sens pozitiv de celelalte partide”.

Motive pentru mersul la vot ni se arată la fiecare pas. De la străzile neasfaltate sau pline de gropi, la instituțiile sufocate de oameni puși politic și spitalele în care ne e frică să călcăm sau școlile insalubre și lipsite de dotări în care ne pare rău să ne ducem copiii. Toate ne spun: „Mergi la vot și alege ca toate astea să se schimbe”.

Pe 6 decembrie, fiecare dintre noi are un cuvânt de spus. Ieși la vot duminică pentru a nu regreta luni rezultatele acestor alegeri!

