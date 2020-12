Speedwash, cea mai mare spălătorie auto self-service din Craiova

În 2019, Ionuț Marin s-a hotărât să deschidă o spălătorie urmând conceptul self service car wash. Ideea a venit firesc, când a sesizat că și la noi au apărut aceste spălătorii, iar șoferii românii le apreciază. Din cauza epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, a fost nevoit să încetinească ritmul de lucru în timpul construcției, dar până la urmă proiectul a ajuns la final și, la începutul lunii septembrie, Ionuț a deschis Speed Wash.

„Am întâlnit acest concept, self service car, acum mulți ani, în străinătate. Mi s-a părut o idee excepțională, care răspundea unor nevoi importante ale proprietarilor de autoturisme. Fiecare șofer are cel puțin o experiență neplăcută cu o spălătorie auto, fiecare șofer a curătat măcar o dată caroseria, bordul, sau a aspirat după ce a plătit asemenea servicii la o spălătorie de mașini și a fost nemulțumit. Ei bine, conceptul acesta îți permite să îți cureți mașina așa cum vrei, cu produse și utilaje profesionale”, spune managerul spălătoriei.

Produse quality și utilaje profesionale

Speed Wash este la ora aceasta cea mai mare spălătorie self service din Craiova. Are 10 piste, dintre care una pentru mașini de mare tonaj, 8 programe de spălare și 6 aspiratoare cu putere mare de aspirare.

„Pe piața locală existau deja asemenea self service-uri, iar acest aspect ne-a determinat să ridicăm ștacheta. Am vrut produse de calitate superioară, un spațiu generos și servicii suplimentare, pe care celelalte self service-uri nu le au”, transmite managerul spălătoriei auto Speed Wash.

Astfel, șoferii care vin la Speed Wash folosesc doar produse bio, pe bază de plante, fără adaos de sodă caustică, prietenoase cu mediul și cu mașina. Vopseaua autoturismului nu este afectată în urma proceselor repetate de spălare. Din contră, vopseaua este protejată și îngrijită, iar mașina își păstrează aspectul îngrijit timp îndelungat. „Produsele folosite de noi pentru curățarea interiorului autovehiculului nu atacă componentele din plastic sau cauciuc și nu pătează ornamentele cromate ale mașinii sau pe cele negre, probleme des întâlnite de șoferi”, explică Ionuț Marin.

Zonă de lounge pentru o pauză de cafea

Unele dintre echipamentele disponibile la spălătorie sunt unice în Craiova. „Am vrut să venim cu servicii noi pentru acest tip de business și am adus un aspirator special, pentru spălarea tapițeriei și îndepărtarea în doar câteva minute a petelor de pe scaune sau banchetă. De asemenea, doar la noi găsiți un aparat automat pentru curățarea covorașelor textile”, transmite antreprenorul care a adus pe piață acest concept quality de self service.

Iar pentru cei care șoferii care simt nevoia unei pauze de cafea sau pentru însoțitorii care se plictisesc așteptând curățarea autoturismelor, la Speed Wash există și un spațiu de lounge:

„Ne-am gândit și la confortul celor care însoțesc uneori șoferii la spălătorie și care uneori se plictisesc așteptând. De aceea am construit un corp de clădire în care am amenajat o sală cu scaune, canapele și mese de bar. Clienții pot servi la noi o cafea, un ceai, pot naviga pe net, pot lua o pauză de drum, în cazul în care sunt în tranzit. Ne găsiți la ieșirea din Craiova, lângă sediul Peugeot. Și, foarte important, avem program non-stop!”