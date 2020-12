FII CETĂȚEAN, NU DOAR LOCUITOR! VOTEAZĂ!

Toate datele ne arată că și în județul Dolj se anunță o prezență scăzută la vot. Adică o minoritate de circa 35% dintre doljeni va decide și pentru ceilalți 65%!

Dincolo de pandemia de Sars Cov 2, dezamăgirea de politicieni pare că îi ține și pe doljeni în casă. Dezamăgirea, da, e mai puternică decât virusul… Oamenii nu mai fac diferența între politicienii buni și politicienii răi, între patrioți si hoți, între cei dedicați semenilor și cei egoiști. Deși, nu, nu toți suntem la fel!…

Nu toți am furat. Nu toți am dat legi pentru noi și cei apropiați. Nu toți am promis și nu am făcut. Unii dintre noi candidăm pentru prima dată pentru parlamentul României și nu avem probleme de integritate.

Votul tău va face diferența!

Schimbările dorite în democrație nu vin de la sine. Ele vin prin vot în cunoștință de cauză. Dacă te-au dezamăgit vechii politicieni, nu stai în casă, ci mergi la vot alegând politicieni noi. Dacă simți că nu mai e nicio speranță, cauți să reinventezi speranța!

Votul ne definește cetățenia în mare măsură. Fără exercitarea votului suntem doar locuitori cu drepturi și obligații. Patru ani de acum încolo nu vom mai exercita niciun vot pentru că nu vor mai fi alegeri de niciun fel. Acum trebuie să decidem, fiecare cu votul său LIBER!

Votul face diferența între democrație și dictatură. Un singur vot poate schimba destinul unei țări. Un singur vot poate aduce la putere oamenii competenți și responsabili sau, dimpotrivă, să-i păstreze pe cei învechiți în rele!

Poate fi chiar votul tău cel care face diferența. De ce să nu-l folosești?!?

Dreptul de vot l-am câștigat atât de greu acum 30 de ani. Unii făcând sacrificiul suprem!

Imaginați-vă că de mâine vi se va interzice dreptul de vot. Sunt convinsă că v-ați revolta și ați ieși în stradă pentru a-l recăpăta.

Acum aveți acest drept! Folosiți-l cu inteligență și curaj!

Mergeți în siguranță, duminică, 6 decembrie, la vot! Infirmați prin prezența voastră la urne prognozele care arată că suntem un popor neiubitor de democrație. Adevărul și Votul vă vor elibera!

Doar așa #MișcămRomânia!

Anișoara Stănculescu

Comandat de PMP – Organizația Județeană DOLJ. Executat de SC Media Sud Europa SA – în insolvență. COD AEP 11200012