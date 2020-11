Cadouri de Craciun pentru intreaga familie

Anul acesta va fi cel in care ii vei surprinde pe cei dragi cu cele mai frumoase cadouri, nu-i asa? Daca nu ai facut inca lista de cadouri pe care le vei darui de sarbatori, atunci vezi ce idei noi ti-am pregatit mai jos!

Stim ca alegerea cadoului perfect reprezinta intotdeauna o provocare, de aceea suntem aici pentru a te ajuta sa alegi cel mai exclusivist cadou de Craciun, care ii va face cu siguranta fericiti pe cei dragi. Anul asta, arata-le prietenilor si familiei ca sunt cei mai importanti oameni din viata ta si rasfata-i cu cadourile pe care stii ca si le doresc!

Esti in cautarea unei geci de iarna pentru iubita, sotia sau mama ta? Nimic nu confirma mai raspicat ca a venit Craciunul decat un cadou calduros: o jacheta de iarna in culori spectaculoase, ca ea sa sa poata bucura de o plimbare in parc, intr-o zi insorita de iarna.

Cu siluete care debordeaza de feminitate si imprimeuri jucause, colectia de geci de dama de anul acesta vor fi adevarate pete de culoare si stil intr-o mare de gri sau alb. Atunci cand cauti un cadou cu care sa impresionezi, in mare voga sunt accesoriile din piele naturala care ies in evidenta: manusi, genti de ocazie, pantofi rafinati si micile bijuterii, intr-o nota cat se poate de moderna.

Nimeni nu se bucura mai mult de Craciun decat copiii. Stim ca in fiecare an te straduiesti sa ii faci pe plac si de aceea iti spunem ca lista ta nu este completa fara haine si accesorii in culorile lor preferate.

Atentia speciala este cel mai bun mod de a-ti arata afectiunea, asa ca uita de cadourile impersonale si alege daruri inedite, potrivite pentru fiecare. Cei dragi merita tot ce e mai bun!

Copiii, bunicii, matusa aceea care mereu spune glume bune, toti merita cate un cadou tematic: un pulover gros cu imprimeu, o camasa rosu cu negru, orice cu imprimeu legat de Craciun. Si nu uita nici de accesoriile de iarna. Cui nu ii plac fularele groase, manusile, sau un fes intr-o culoare optimista?

Orasul acoperit cu zapada in perioada Sarbatorilor nu iti ofera multe optiuni atunci cand vine vorba de incaltaminte pentru cei dragi – copiii au nevoie de ceva practic si calduros. Iti propunem 3 modele usor de integrat in tinute urbane stylish si potrivite pentru apres ski.

Placerile mici, atentiile delicioase, produsele care iti fac cu ochiul si care se potrivesc de minune fiecarui membru al familiei pot fi cumparate fara vreun super efort financiar.

P.S. : atunci cand abia astepti seara speciala de Craciun sau Revelion, vei vrea sa adaugi tinutei festive si un ceas spectaculos, chiar daca anul acesta sarbatorim doar cu cei mai apropiati. Alege si pentru tine un model rafinat din colectia de ceasuri pentru barbati de la Fashion Days.