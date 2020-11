Mihail Genoiu: “Adevărata bătălie se dă pe fonduri europene”

“România trebuie să fie dezvoltată din temelii cu fonduri europene! Accesarea proiectelor de infrastructură mare, autostrăzi, spitale, dar și cele făcute în interesul local al cetățenilor este prioritatea Partidului Social Democrat” este de părere Mihail Genoiu, candidatul PSD pentru un loc la Senatul României. Social democratul doljean crede că adevărata dezvoltare a țării și obținerea unui nivel de trai ca în Occident implică, în mod obligatoriu, accesarea de fonduri europene și dezvoltarea marii infrastructuri.

Într-o perioadă în care bugetele locale sunt sărăcite de banii direcționați cu prioritate către domeniul sanitar, fondurile europene sunt opțiunea câștigătoare pentru dezvoltare regională. Proiectele de infrastructură mare se impun ca necesitate, iar eforturile financiare pentru punerea lor în practică nu trebuie să fie o piatră de gâtul bugetelor locale, în contextul banilor europeni. “Redresarea economică a țării implică, fără doar și poate, fonduri europene. De fapt, adevărata bătălie, din punct de vedere economic, atât pe plan intern, dar și internațional, se dă pe banii care pot intra în țară și de care ne putem folosi pentru a face cu adevărat ceva folositor pentru români. Partidul Social Democrat are în plan o reconstrucție a României, bazată în principal pe fondurile europene.”.

Mihail Genoiu și Partidul Social Democrat consideră că nicio autoritate centrală nu poate ști mai bine nevoile comunităților locale decât cei care chiar le păstoresc: primarii sau președintii consiliilor județene. Astfel, strategia PSD este de a face o descentralizare totală, iar motorul absorbției fondurilor europene să fie autoritățile locale, iar puterea deciziei să fie la nivelul administrației publice locale corespunzătoare. România are la dispoziție pentru dezvoltare locală 33 de miliarde euro până în 2024. Resursele naționale nu trebuie irosite pentru investiții care pot fi susținute cu surse europene. Banii de la buget vor finanța doar proiecte care nu pot fi finanțate din bani europeni.

“În perioada cât am fost primar, am avut ocazia să văd cu adevărat nevoile locuitorilor și am gândit câteva direcții spre care trebuie să se îndrepte întregul județ, nu doar municipiul Craiova. În primul rând trebuie reorganizat transportul din zona periurbană a Craiovei prin crearea unui sistem de transport intermodal (gară, aeroport, zone industriale, zone de aglomerație urbană), deoarece această zonă se află într-o continuă dezvoltare. Județul Dolj necesită viziune și strategii pe termen lung. Proiectul pe care îl susținem este realizarea unui Masterplan integrat de transport în zona periurbană Craiova, pentru a depune un plan care ar putea primi cea mai mare finanțare din Oltenia pentru un proiect strategic de la Comisia Europeană, cu o valoare între 500 milioane de euro și un miliard. Acesta presupune crearea unul mijloc de transport în comun care să lege toată zona din jurul Craiovei cu centrele intermodale din Craiova facilitând, astfel, transportul forței de muncă din și către oraș”.