Ion Prioteasa: „Alături de colegii din PSD, vom accelera dezvoltarea comunităților locale“

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea pentru ca, începând din anul 2004, timp de 4 mandate, să conduc, în calitate de președinte, Consiliul Județean Dolj. A fost o perioadă marcată de multiple provocări, dar și de mari oportunități, cea mai importantă conturându-se prin aderarea României la Uniunea Europeană.

S-au deschis astfel posibilități pentru dezvoltare pe care echipa din care am făcut parte a știut de fiecare dată să le fructifice. Ca rezultat, valoarea totală a proiectelor cu finanțare europeană în implementarea cărora s-a implicat Consiliul Județean, în decursul celor 4 mandate, se ridică la aproape un miliard de euro.

Acești 16 ani de activitate pusă în slujba comunităților doljene au condus la conturarea unei întregi serii de obiective emblematice, prin care am reușit să creăm un nou profil al județului nostru, dacă ar fi să amintim doar Aeroportul Internațional Craiova, Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei, cele două parcuri industriale ori Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară.

Mă bucur să pot spune că, în această perioadă, ca membru și, în mai multe rânduri, ca președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, am avut ocazia să-mi aduc contribuția la definirea strategiilor și programelor în domeniu și, în cadrul relației de conlucrare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională, la buna derulare a unuia dintre cele mai valoroase instrumente de finanțare puse la dispoziția autorităților de către UE – Programul Operațional Regional.

În calitate de președinte al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) special constituite, m-am implicat direct, în decursul acestor ani, în implementarea celor două master planuri care conduc la transformarea radicală a principalelor servicii de utilitate publică: Master Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate și Master Planul pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, care s-au concretizat, până în prezent, în proiecte de investiții cu finanțare europeană în valoare cumulată de peste 700 de milioane de euro. De asemenea, o altă ADI a cărei conducere mi-a fost încredințată a fost cea constituită de consiliile județene din toată regiunea Oltenia, prin intermediul căreia am accesat fonduri nerambursabile și am modernizat complet dotările inspectoratelor pentru situații de urgență din cele 5 județe.

Am fost onorat ca, timp de 12 ani, ca parte a delegației naționale, să reprezint România și interesele județului Dolj în Comitetul European al Regiunilor, for în cadrul căruia am deținut inclusiv mandatul de vicepreședinte. Acest organism reprezentativ al autorităților locale și regionale din UE, care numără peste 300 de membri, îndeplinește un rol esențial în procesul decizional comunitar, fiind chemat să analizeze și avizeze aproximativ 70 % din propunerile legislative de la nivelul Uniunii Europene, adică toate noile acte care au impact asupra regiunilor și orașelor.

Această experiență administrativă a însemnat, pentru mine, un permanent contact cu cetățenii, o cunoaștere fidelă a realităților, a necesităților și așteptărilor pe care oamenii le au de la cei care îi reprezintă, dar și a obstacolelor de care nu de puține ori ne-am lovit în activitatea noastră. Am convingerea că, alături de colegii mei din echipa PSD, de la nivelul Parlamentului României, vom reuși să îmbunătățim în mod constant cadrul legislativ necesar pentru a accelera dezvoltarea comunităților locale.

În ceea ce privește activitatea politică, sunt mândru că de două decenii fac parte din cea mai mare și importantă formațiune din România, Partidul Social Democrat, în cadrul căruia am îndeplinit funcțiile de vicepreședinte și președinte al organizației județene, dar și de membru al structurilor centrale de conducere – Biroul Permanent Național și Comitetul Executiv Național. PSD reprezintă suma principiilor în care cred: responsabilitate în onorarea tuturor angajamentelor asumate, solidaritate și echitate, preocupare autentică pentru bunăstarea românilor.

Ion Prioteasa

– Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

– Executat de SC Media Sud Europa SA – portal www.gds.ro

– CUI Mandatar Financiar: 11200020