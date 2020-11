Mihail Genoiu: “Produsele românești trebuie să ajungă pe mesele tuturor românilor!”

Fostul primar al Craiovei, Mihail Genoiu, crede în puterea produselor românești. A condus, mai bine de 23 de ani, cea mai mare fabrică de procesare a cărnii din Oltenia și una dintre primele de acest fel din țară. Inginer de profesie și fost antreprenor, Mihail Genoiu a reușit să pună bazele unui sistem care a avut în prim-plan produsele locale și consideră că viitorul agriculturii trebuie să aibă ca prioritate produsul românesc, în paralel cu un stat care să sprijine investițiile în acest domeniu. Partidul Social Democrat are și oamenii, și soluțiile în programul de guvernare pentru a rezolva aceste probleme.

“Produsele românești trebuie să ajungă pe mesele tuturor românilor!”

R: Cunoașteți foarte bine domeniul agriculturii și al industriei agricole. Ce v-a atras la acest sector?

Mihail Genoiu: Am crescut într-o familie care mi-a cultivat respectul pentru ce înseamnă să fii român, pentru tot ce e românesc și pentru tot ceea ce, tradițional vorbind, am primit moștenire. Agricultura, cu toate aspectele ei, de la cultivarea plantelor, creșterea animalelor și până la partea de procesare și industrializare a ei, a produselor brute, a jucat un rol important în formarea mea. Așa că, la maturitate, oportunitatea de a deschide și conduce un business care să aibă la bază învățămintele acumulate mi-a picat ca o mănușă. Și mai bine de 23 de ani, asta am făcut: am pus bazele unei firme de procesare a cărnii, de preparare a produselor de origine animală. Sute de familii au fost angajate în ceea ce devenise cea mai mare și modernă fabrică de procesare a cărnii din Oltenia, printre primele din țară și unde am reușit să creez un brand – TUDOR – cunoscut în România și Europa. Mă bucur să spun, acum, când mă uit la acea perioadă, că am contribuit într-o oarecare măsură la dezvoltarea locală. Am de gând să fiu în continuare de partea producătorilor, de partea antreprenorilor, a celor care muncesc și trudesc pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea produse autentice românești și în calitate de Senator din partea Partidului Social Democrat – PSD.

R: Credeți că România își mai păstrează atuul deținut prin forța agricolă a țării? Cum credeți că ne mai putem bate cu marile forțe ale lumii?

Mihail Genoiu: Sigur că da. Agricultura românească are un potențial enorm. De la țăranul care cultivă legume în spatele curții și până la marile firme, românii sunt legați de agricultură și de munca pământului, cum se spune. De fapt, cred că acest potențial abia de acum poate să fie valorificat cum trebuie, când lumea caută natural, sănătos, bio, noi, românii, putem să venim cu aceste produse.

Am fost, încă de la începuturile antreprenoriatului meu, un susținător al produsului românesc și rămân atașat de tot ce este românesc. În continuare, eu cumpăr produse agricole din piață, nu din hipermarket-uri, și susțin măsurile din programul de guvernare PSD, cum ar fi crearea unei platforme care să permită achiziționarea produselor de pe plan local.

Îmi plac roșiile de la Ișalnița, lubenițele de la Dăbuleni, smochinele din zona Clisurii, cartofii din Ardeal și, cum îi stă bine olteanului, vinul din Oltenia. Ca să nu mai vorbesc de păsările și animalele crescute natural. Toate acestea și multe altele, am dat doar câteva exemple, pot fi produse la noi, pot fi valorificate pe plan local și pot fi comercializate nu doar în magazinele noastre, ci și exportate. Usturoiul trebuie să plece de la țăranul român și să ajungă nu pe marginea șanțului, ci în marile lanțuri ale supermarketurilor sau pe tarabele din piețe. Grâul românesc, nu degeaba eram cândva numiți Grânarul Europei, trebuie să fie la baza pâinii românești. Producătorul local de conserve sau mezeluri trebuie să aibă liniștea că respectivul produs fabricat în România va fi pe rafturile magazinelor. Iar consumatorii trebuie să aibă garanția calității românești – un produs sănătos și gustos.

Iar calitatea locală, incontestabilă – proaspătă și de calitate – vine și cu un preț rezonabil. Produsele românești trebuie să ajungă pe mesele tuturor românilor! Din experiența personală pot să spun că, din păcate, produsele sunt cumpărate cu ochiul, nu datorită gustului, de multe ori salivăm la etichetă, nu ne uităm la cât de sănătoase sau gustoase sunt acele produse. De aceea, producătorii români trebuie sprijiniți prin programe guvernamentale să promoveze calitatea produselor pentru a trece de această barieră pentru că, spre exemplu, o roșie perfectă la exterior poate să fie lipsită de gust, iar o roșie imperfectă, crăpată, poate avea un gust minunat, autentic românesc.

R: Cum veți susține, din calitatea de senator PSD, fermierul român?

Mihail Genoiu: Partidul Social Democrat va susține crearea unei platforme online pentru promovarea și vânzarea directă a produselor românești, iar populația, prin intermediul acestei platforme, va putea beneficia direct, la prima mână, de produsele proaspete și de calitate obținute pe plan local, la prețuri rezonabile. De asemenea, vom continua procesul început de către Petre Daea, ministrul PSD al Agriculturii, de punere în funcțiune a stațiilor de pompare și de refacere a canalelor de irigații. Astfel, vom asigura apa necesară pentru întreaga agricultură din România, iar fermierii nu vor mai fi dependenți de cantitatea de precipitații căzute.

R: Dar pentru tinerii fermieri ce planuri aveți?

Mihail Genoiu: Pentru tinerii fermieri există programe de finanțare europeană pe care dorim să le intensificăm, dar cea mai mare problemă pentru aceștia este ce se întâmplă după ce trece perioada de implementare, primesc fondurile, fac achizițiile, încep activitatea, dar ulterior acestei perioade, nu se mai întâmplă nimic. Partidul Social Democrat dorește să vină în sprijinul tinerilor fermieri și după perioada de instalare. Bugetul total pentru aceste programe este de 150 milioane de euro, atât din fonduri europene, cât și de la bugetul național.

R: Pentru cei care însă nu își permit cofinanțarea acestor programe sau nu reușesc să acceseze aceste fonduri?

Mihail Genoiu: Evident că aceste programe vor fi disponibile pentru toți fermierii, iar pentru cei care nu reușesc să le acceseze sau doresc să beneficieze de bani pentru cofinanțare, vom crea condiții avantajoase de creditare pentru afacerile din agricultură. Așa cum există programul “Prima Casă” vom putea crea și programul “Prima Fermă”. Trebuie gândit un program multianual de susținere a producătorilor astfel încât, chiar și într-un an mai puțin productiv, aceștia să aibă siguranța zilei de mâine și să se poată concentra pe viitor, bazându-se pe un guvern social democrat care a luat în calcul toate variantele posibile.

Mihail Genoiu este candidat pentru Senatul României din partea Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020, poziția numărul 4 pe buletinele de vot.

– Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

– Executat de SC Media Sud Europa SA –portal: www.gds.ro

– CUI Mandatar Financiar: 11200020