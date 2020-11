Alexandra Presură: „Proiectele PSD sunt pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor, pentru siguranța lor”

Are 36 de ani, este de profesie economist și este desemnată de PSD Dolj pe locul întâi pe lista pentru Camera Deputaților, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Aflată la al doilea mandat de deputat, Alexandra Presură este un politician cu experiență. În urmă cu 12 ani a devenit membru PSD pentru că știa că și prin implicare politică poate schimba lucrurile în jurul său, îi poate ajuta pe oameni. Implicată în campania electorală pentru alegerile parlamentare, o campanie atipică, total diferită de cea din 2016, candidata își dorește ca mesajul PSD să ajungă la oameni:

”Traversăm o perioadă extrem de grea, pandemia de Covid-19 ne-a afectat pe toți. În cele câteva săptămâni de campanie ne dorim ca mesajul nostru să ajungă la cetățeni, să îi asigurăm de sprijinul nostru și să le garantăm faptul că toate proiectele viitoare sunt pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor, pentru siguranța lor”.

Programul de Guvernare al PSD pentru 2021-2024 este axat pe cetățeni. 80% din acest program vizează siguranța locurilor de muncă. Există programe pentru stimularea angajării șomerilor, programe pentru acordarea de vouchere pentru reconversie profesională, creșterea salariului minim și a veniturilor românilor, accesul echitabil la educație, programe pentru susținerea agriculturii.

”Specialiștii PSD au conturat deja strategii pentru combaterea pandemiei Covid-19; programe de sănătate pentru acces sigur și echitabil la servicii de sănătate pentru toți cetățenii, program de guvernare în domeniul economic și fiscalitate, pentru că PSD a dovedit că știe să guverneze”.

Din cauza pandemiei, unitățile de învățământ au trecut la predarea online. S-a creat astfel un haos generalizat, o presiune ce apasă greu pe umerii dascălilor, dar și al părinților și copiilor.

Educația trebuie să continue, indiferent de pandemie. Acest domeniu este unul foarte sensibil, însă unul la care candidata PSD pentru Camera Deputaților, Alexandra Presură, ține foarte mult:

”Avem elevi extraordinari, dascăli de excepție, școala românească este recunoscută în întreaga lume. Venim cu foarte multe propuneri pentru îmbunătățirea sistemului educațional. De asemenea, vom susține familiile active cu copii pentru că ne dorim acces echitabil la educație pentru toți copiii, indiferent de mediul social din care provin. PSD vrea școli inteligente pentru copii inteligenți, vrea ca unitățile de învățământ să ofere program prelungit pentru a sprijini familiile. Și înainte de orice, achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament de internet, conectarea tuturor școlilor la internet, digitalizarea resurselor educaționale prin înființarea unui post de televiziune, TVR Educațional, pentru a oferi astfel acces gratuit la educație tuturor elevilor din România. Copiii care vor rămâne la program prelungit trebuie să primească o masă caldă și șansa să participe la activități de aprofundare, activități extra-curriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității”.

PSD va oferi burse copiilor, fie că este vorba de “bursă de asistenţă socială” pentru copiii care provin din sistemul de protecție, instituționalizați, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; burse sociale; burse de studiu; burse de merit; burse de performanță.

Programul de Guvernare prevede creșterea coeficientului costului standard per elev, o alocare diferențiată a costului standard per elev în funcție de mediul în care elevii studiază (rural-urban), filieră (teoretic vocațional-tehnologic), profil și specializare. Și dascălii trebuie sprijiniți prin sume anuale, sub formă de vouchere profesionale pentru participarea la cursuri acreditate de formare profesională, studii universitare de masterat sau studii postuniversitare.

”Cu siguranță este nevoie de o modernizare a disciplinelor curriculare. Programele școlare trebuie regândite, adaptate nevoilor actuale din perspectiva aplicabilității practice a acestora, cu asigurarea predării integrate. Este nevoie de introducerea unor discipline noi, „discipline pentru viață”, precum: educație pentru stil de viață sănătos, educație economică și antreprenorială, educație juridică, educația dreptului muncii. Mai mult decât atât, este nevoie de o reconfigurare a numărului de ore alocat unei discipline de studiu, ca urmare a predării integrate de cadre didactice cu specializări din aceeași arie curriculară. Copiii trebuie altfel evaluați de o echipă multidisciplinară care să îi consilieze și în carieră”, a precizat Alexandra Presură.

Mesajul candidatului PSD este simplu, este mesajul unui tânăr care vă cere încă o dată să îl creditați, să aveți încredere în echipa din care face parte, să îl votați:

”Împreună putem schimba ceea ce trebuie schimbat pentru o Românie așa cum ne-o dorim! Iar, eu, cu siguranță, îmi voi respecta promisiunea pentru că PSD respectă ceea ce promite!”.

– Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

– Executat de SC Media Sud Europa SA – portal www.gds.ro

– CUI Mandatar Financiar: 11200020