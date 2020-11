Mihail Genoiu, candidat PSD pentru Senatul României

Doljenii și craiovenii merită siguranța unui trai mai bun, iar noi avem obligația să le garantăm cea mai bună reprezentativitate în forul legislativ al țării!

De când am ales calea politicii, mi-am dedicat cunoștințele dobândite în mediul privat pentru a încerca să dezvolt comunitatea locală. Sunt adeptul respectării legilor, al ordinii, dar și cel mai aprig contestatar al acestora, atunci când nu servesc intereselor celor mulți. Munca de zi-cu-zi în administrația locală a presupus o permanentă relaționare cu legislativul țării, cu reprezentanții celor două camere, iar activitatea desfășurată în Parlament se concretizează, până la urmă, tot în spiritul dezvoltării comunității.

Consider că experiența acumulată în ultimii opt ani în administrație poate fi pusă în valoare, în interesul oamenilor, din punct de vedere al provocărilor legislative, alături de o echipă de oameni pregătiți și devotați intereselor publice, echipa Partidului Social Democrat.

În calitate de viceprimar și primar, am cunoscut nevoile și problemele locuitorilor și am participat activ la dezvoltarea comunității. Am făcut parte dintr-o echipă care a lucrat în permanență pentru oameni și am învățat din fiecare experiență ce trebuie făcut astfel încât oamenii să aibă de câștigat. De fiecare dată, am aplicat legea și nu m-am abătut de la calea ei. Am considerat că așa este moral, că așa este normal și așa este lucrul corect care trebuie făcut, dar pentru asta, și legea trebuie să fie cea potrivită. Dezbaterea și aprobarea legilor în sensul conținutului și formei acestora trebuie să fie în folosul oamenilor. Transpunerea în practică a legilor trebuie să aducă acea normalitate, dar și bunăstare așteptată de oameni.

Am fost desemnat de către colegii mei din Partidul Social Democrat să candidez pentru un post la Senat, pentru a-i reprezenta pe doljeni cât mai bine în fața întregii țări. Craiovenii și oltenii își merită locul fruntaș printre români și mă voi asigura de acest lucru. Doleanțele oltenilor își vor găsi rezolvare prin vocea mea, în Parlament, acolo unde sunt pregătit, cu o multitudine de proiecte, să pun pe hartă regiunea Olteniei.

Sunt mândru că pot reprezenta județul și comunitatea din care fac parte și sunt onorat de posibilitatea de a oglindi la o scară mai largă, dar și mai fidelă, voința comună a tuturor claselor și grupărilor sociale.

– Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

– Executat de SC Media Sud Europa SA – portal www.gds.ro