Black Friday B2B – reduceri de prețuri la haine second hand și outlet

Black Friday a devenit în ultimii ani un adevărat fenomen de retail, însă chiar și companiile pot profita de acest moment special din an pentru achiziții în sistem B2B la prețuri speciale. Mai mult decât atât, Black Friday poate fi o ocazie foarte bună de aprovizionare chiar pentru retaileri, care pot avea stocuri cu super reducere pentru perioada imediat următoare. Este cazul ofertelor de Black Friday anunțate de Crematex, depozit haine outlet și second hand care pune accent pe calitatea ridicată a produselor comercializate.

Magazinele second hand și outlet de oriunde din țară se pot aproviziona astfel cu loturi la soldare, de exemplu mix calitatea 1A, origine Anglia, la 2,5 euro + TVA / kg la saci de 60 kg (reducere de la 3,5 euro + TVA / kg ) și mix copii calitatea extra la 6 euro + TVA / kg la saci de 30 – 45 kg (reducere de la 8 euro + TVA / kg). De asemenea, Crematex a anunțat și vânzarea de geci outlet la 13.9 euro + TVA / kg pentru cutii de 10 – 15 kg, doar de Black Friday 2020.

La origine, conceptul Black Friday vizează startul cumpărăturilor de cadouri pentru Sărbătorile de iarnă. Românii au preluat acest concept de retail și l-au extins asupra multor categorii de produse și servicii, pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. În prezent, cele mai multe firme lansează promoții de Black Friday, clienții pregătindu-se cu bugete special dedicate acestei perioade din an. La rândul lor, retailerii mizează pe vânzări de volume ridicate, obținând la rândul lor reduceri de prețuri și optând pentru un adaos comercial mai mic, dar câștiguri mari la nivel de total vânzări.

Nișa de fashion second hand și outlet

Pe segmentul B2B, volumele sunt cele care generează prețurile mai mici. Nișa de fashion second hand și outlet este tot mai puternic în comerțul românesc, offline și chiar online. Magazinele second hand și outlet pot profita de ocazie pentru a cumpăra acum îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii cu reduceri consistente. Discounturile vor sprijini profitabilitatea afacerii sau se vor putea reflecta în campanii de marketing realizate pentru clienții persoane fizice, cei care cumpără din magazine.

„Am observat foarte clar dorința clienților români de produse fashion de a avea acces la haine second hand și outlet de calitate extra. Promovăm astfel conceput de haine second hand premium, loturi de înaltă calitate, care permit partenerilor noștri să vândă eficient și profitabil, fără a pune accent doar pe preț. Consumatorul român de fashion a devenit tot mai pretențios și este dispus să plătească un preț corect, decent, pentru super calitate la îmbrăcăminte și încălțăminte. Magazinele care înțeleg acest lucru și aleg loturi de calitate ridicată ies rapid în câștig, rulând mai rapid marfa și evitând discounturile masive doar pentru a lichida stocuri pe care clienții nu le-ar purta nici gratuit”, explică reprezentanții Crematex, depozit de haine second hand și outlet care oferă distribuție de produse fashion pentru magazine de specialitate, la nivel național.

A cumpăra îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii outlet și second hand a devenit o modă în sine la nivel global, chiar în statele mai dezvoltate. Motivele țin de principii de viață sustenabilă, de ecologice, de promovare a reciclării și de limitare a consumerismului excesiv. În plus, în magazinele de haine second hand pe segmentul premium pot fi găsite multe produse extrem de apreciate, aproape noi sau chiar cu etichetă, care rivalizează cu produse de lux din malluri.