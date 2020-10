Experimentează mobilitatea electrică cu noul ID.3 1st la Serpico, distribuitorul Volkswagen din Craiova

Noul Volkswagen ID.3 este acum în showroom-ul Serpico Craiova și poate fi testat de clienții care doresc să trăiască experiența electrică de la Volkswagen, la bordul primului model complet electric din gama ID. Cu ID.3 a început o nouă eră a mobilității la Volkswagen – inteligentă, inovatoare și durabilă.

Designul său futurist implică tehnologii de pionierat. ID.3 combină toate punctele forte ale Platformei Modulare pentru Producția de mașini Electrice (MEB) într-u vehiculului de doar 4,26 metri – oferă mult spațiu în interiorul vehiculului, o autonomie mare a bateriei, iar conceptul de funcționare este intuitiv și simplu.

Interiorul este, de asemenea, revoluționar. Ampatamentul lung al Platformei Modulare pentru Producția de mașini Electrice (MEB) și suprapunerile foarte scurte au ca rezultat un interior remarcabil de mare – spațiul liber disponibil stabilește noi repere în categoria vehiculelor compacte. Afișajele și comenzile digitale facilitează obținerea unui control dinamic al vehiculului. ID.Light – banda LED care traversează afișajul digital de bord (Digital Cockpit), asistă vizual pe șofer, oferindu-i o comunicare mai emoțională cu ID.3.

Sistemul adaptabil de iluminare ambientală crează un colorit plăcut la interiorul mașinii, inclusiv pe bord, în compartimentul pentru telefonul mobil (opțional) și pe uși. ID.3 este operat aproape exclusiv folosind butoane și suprafețe sensibile la atingere sau controlul inteligent Natural Voice.

Cel mai mare scor la Euro NCAP

Din punct de vedere al siguranței pasagerilor, atât adulți, cât și copii, ID.3 a obținut cel mai mare scor posibil la testul de siguranță Euro NCAP (programul european de evaluare pentru autovehicule noi).

ID.3 1st are o autonomie de până la 420 kilometri (WLTP) și vine cu 3 pachete de echipare:

Versiunea de bază a lui ID.3 1st este disponibilă de la un preț recomandat de 32.091 Euro fără TVA în România și include baterie 58 kWh, sistem de navigație, radio digital DAB+, Air Care Climatronic sistem de aer condiționat cu control pe două zone, scaune încălzite cu volan încălzit, cotieră centrală față, încărcare rapidă cu 100 kW la curent continuu sau 11 kW la curent alternativ (AC) și jante de aliaj 18″. Printre dotările standard sunt incluse sistemul de comenzi vocale Hello ID., ID. Light la interior, lumini LED și multe altele.

ID.3 1st Plus (cu un preț de pornire recomandat de 36.892 Euro făra TVA) vine cu echipări suplimentare precum cameră spate și Keyless Access. Interiorul lui 1st Plus include și o consolă centrală cu doua conexiuni USB C suplimentare în spate. În pachetul de design sunt disponibile și geamurile fumurii, pachet exterior bicolor, lumini LED Matrix si led spate cu semnalizare dinamică și jante aliaj de 19″.

Versiunea de top: ID.3 1st Max

Versiunea de top, ID.3 1st Max la un pret recomandat de 41.695 fără TVA Euro, vine echipat cu AR head-up display, doua boxe suplimentare, trapă panoramică și jante aliaj pe 20″. În plus, sunt incluși asistenți precum Travel Assist, Side Assist și Emergency Assist, precum și funcția Comfort de telefonie cu încărcare inductivă. De asemnea și scaunele față cu reglaj electric dar și funcția de masaj se vor regăsi pe ID.3 1st Max.

„Ofensiva electrică a mărcii Volkswagen începe cu ID.3. Această mașină evidențiază misiunea noastră de a oferi mobilitate locală fară emisii, adecvată pentru utilizarea zilnică”, a declarat Ralf Brandstätter, COO al mărcii Volkswagen.

Serpico

DN 65, km 8, zona aeroport, Craiova, Dolj

Tel. 0251 438 230, www.serpico.ro, [email protected]