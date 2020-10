COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „CONSTRUIRE PENSIUNE P+1E, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN”

SC ADITEN SPORT SRL anunta inceperea activitatilor proiectului aferent Cererii de finantare COD MySMIS 132627.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axaprioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri .

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea pozitiei pe piata a unei microintreprinderi inovative, care va utiliza in principiu resurse umane si materiale locale in domeniul serviciilor turistice de cazare, domeniu competitiv identificat in Strategia Nationala de Competitivitate.

Obiectivul este indeplinit prin dezvoltarea unei intreprinderi existente, care isi propune o investitie inovativa – crearea infrastructurii necesare pentru diversificarea serviciilor si oferirea lor intr-o maniera integrata, diferita de a oricarei pensiuni din statiune, ceea ce permite desfasurarea de activitati de cazare la un nivel de inalta performanta. Domeniul pe care se vor dezvolta noile servicii este in conformitate cu codul CAEN 5520 facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Obiectivele specifice ale proiectului

– Implementarea de tehnologii moderne, care duc la diversificarea gamei de servicii – crearea infrastructurii si achizitionarea de echipamente performante, ce inglobeaza tehnologii de ultima generatie, cu grad sporit de eficienta si care sunt prietenoase cu mediul inconjurator;

– Promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse – crearea a 5 locuri de munca (cel putin o persoana va fi din categoria celor defavorizate), care vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 3 ani de la data finalizarii perioadei de implementare;

– Consolidarea intreprinderii din punct de vedere organizational, tehnic, comercial si financiar – cresterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu peste 10%, într-un interval de trei ani de la data finalizarii proiectului.

Proiectul are o valoare totala de 1.483.748,15 lei, iar finantarea nerambursabila este de 939.392,08 lei, echivalenta cu 80% din valoarea total eligibila; valoarea nerambursabila finantata din FEDR este 798.483,28lei, respectiv 68%; valoarea contributiei din bugetul national este 140.908,80 lei, respectiv 12%.

Contractul a fost semnat în data de 25.08.2020 şi are o durată de 37 luni, respectiv intre data 27/06/2019 si data 30/06/2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Locul de implementare: orasul Baile Govora, str Tudor Vladimirescu, nr 104 (fost str Nuferilor „Intre sosele”), judetul Vilcea

Prin acest proiect se vor crea un numar de 5 locuri de munca cu norma intreaga si se va mentine locul de munca existent.

Date de contact:

ADITEN SPORT S.R.L.

Cod Unic de Inregistrare: 16025508

Adresa sediul social: Baile Govora, Str. Vasile Alecsandri nr. 15, judetul Vâlcea

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J38/1056/23.12.2003

Pentru detalii suplimentare: ADRIAN IONESCU, telefon:0744509088, e-mail:[email protected]

