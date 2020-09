Lia Olguţa Vasilescu: Cu siguranță, nu vă vom dezamăgi!

Dragi craioveni,

În urmă cu opt ani, am candidat la primărie cu sloganul „Craiova, meriți mai mult!“ Și am dovedit că am respectat promisiunile făcute atunci alegătorilor!

Am construit un spital nou, un stadion de fotbal și unul de atletism, un adăpost canin, un parc industrial nou, am reabilitat 70 la sută din suprafața stradală, toate parcurile și grădinile orașului, centrul vechi, școlile, am achiziționat autobuze noi și am introdus rețea de apă potabilă pe toate străzile.

Am reușit să fac toate aceste lucruri pentru ca am fost ajutată de o echipă de consilieri care nu mi-a fost ostilă și mi-a susținut proiectele. In alte localități, primarii aleși nu și-au putut îndeplini obiectivele pentru că majoritățile din consilii au avut altă viziune sau pur și simplu au vrut să blocheze activitatea primarilor. Eu vin în fața craiovenilor cu o echipă pentru care garantez că va face față tuturor provocărilor, cu o echipă de profesioniști, de personalități de prim rang ale orașului și care îmi va susține toate proiectele. Majoritatea candidaților de pe lista noastră abia acum intră in politică. Sunt oameni care s-au dedicat profesiei, dar pe care i-am convins că orașul are nevoie de ei și de experiența lor in Consiliul Local. Doi prorectori de la cele două universități de stat, un fost judecător foarte respectat, profesori universitari, avocați, medici, ingineri, economiști completează cea mai valoroasă listă a vreunui partid politic.

Am nevoie de această echipă pentru a finaliza proiectele propuse, iar orașul are nevoie să fie reprezentat de oameni cu adevărat profesioniști în domeniul lor de activitate! Dacă aveți încredere să îmi acordați votul dumneavoastră, vă rog să îmi votați și echipa și, cu siguranță, nu vă vom dezamăgi!

Lia Olguța Vasilescu

