Scrisoare deschisă către doljeni a deputatului FLORINEL STANCU, candidatul PRO România la Președinția Consiliului Județean Dolj

Dragi doljeni,

Vă scriu pentru că sper ca, măcar acum, să ne amintim cine am fost, cine suntem şi, poate aşa, vedem încotro ne puetm îndrepta!

În primul rând, suntem olteni și nu ne lăsăm niciodată mai prejos decât alții. Am fost înainte de Revoluție un centru al industriei feroviare și auto, dar și un important producător agricol, care oferea mii de locuri de muncă pentru locuitorii satelor noastre. În prezent, tradiția celor trei sectoare continuă, însă mult sub dimensiunile de dinainte de 1989, fapt ce generează mult prea multă sărăcie și suferință în mediul rural. Sărăcie despre care nu veți auzi vorbind vreun deputat sau senator din acest județ.

Eu, la fel ca și dumneavoastră, în ultimii 30 de ani am locuit și am muncit în Dolj. La fel ca și dumneavoastră, am observat că nimeni dintre cei care au condus județul nu au nici o legătură cu problemele cetățenilor. Cu câteva proiecte implementate și câteva rânduri de majorări timide de pensii, care provin din bugetul național, cei din fruntea județului au rămas străini și indiferenți de interesele şi dorinţele dumneavoastră, miza fiind să stea ei cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult.

Nu cred că mai are rost să explicăm astăzi de ce am ajuns din top 5 județe ale țării sub locul 10 la majoritatea capitolelor. Eu abia după ce am ajuns deputat mi-am dat seama că, la vârful politicii doljene, la mare preț sunt doar cei care vorbesc numai de bine partidul care i-a desemnat sp acceasă în Parlament și tac despre problemele, suferința, izolarea și stagnarea acestui județ. Eu n-am tăcut și nu le-am plăcut. Dar nu regret asta! M-am înscris în PRO România, un partid apărut din necesitatea de a reforma stânga românească astfel încât să răspundă nevoilor cetățenilor, nevoi tot mai neglijate în ultimii ani. Am constituit o echipă de oameni animați de dorința de a clădi o construcție politică solidă, care să umple golul creat de autosuficiența unor politicieni ce s-au detașat atât de mult de cetățeni, încât nu le mai cunosc greutățile și nevoile elementare. Am avut curajul să spun că lucrurile nu merg bine și că, aceeia care au ratat 13 ani de apartenență la Uniunea Europeană și acces nelimitat la fonduri nerambursabile pentru dezvoltare, trebuie să plece acasă pentru că nu au știut, nu au vrut și nici nu vor să dezvolte acest județ.

Ei nu fac altceva decât să vă jupoaie, vă bagă mâna în buzunar şi vă vând iluzii în timp ce copiii dumneavoastră merg la școli cu toalete în curte, tinerii pleacă în capitală sau în afara ţării din lipsă de locuri de muncă, bolnavii merg la aceleași spitale cu bugete insuficiente, care în această perioadă de pandemie și-au demonstrat limitele în a trata pacienții, în timp ce marii investitori ne ocolesc și aleg să meargă la Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Ifov sau Sibiu.

Dacă vreți ca tot ceea ce se întâmplă astăzi să fie analizat, discutat și schimbat în următorul Consiliu Județean, vă invit să ne unim forțele. Pe 27 septembrie, ieșiți la vot și dați o șansă echipei mele, formate din oameni competenți, din toate categoriile sociale şi profesionale, care nu au mai guvernat până acum şi care nutresc ambiția de a duce județul nostru în top 3 ale țării.

Vă aștept la vot!

Cu deosebit respect,

Florinel Stancu

PS: Le mulțumesc frumos pentru susținere prietenilor din copilărie, colegilor din liceu și facultate, profesorilor, foștilor colegi de la Electroputere, SGA Dolj și multinaționala unde am muncit, coechipierilor cu care am jucat fotbal, primarilor care, deși au ales să rămână la partidele unde au fost aleși, mă sprijină la aceste alegeri, tuturor celor pe care i-am întâlnit în ultimii patru ani în județ, tuturor craiovenilor care sunt alături de mine și nu în ultimul rând, mulțumesc familiei mele.