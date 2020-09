Nicolae Giugea: Viziunea mea despre Craiova

În această campanie electorală ați auzit multe promisiuni, unele realiste, altele fanteziste. Când vorbim despre proiecte, ele seamănă destul de mult, pentru că toți vedem gravele probleme pe care orașul le are.

Ce nu a spus niciun contracandidat al meu este ce viziune are despre Craiova. Unde văd ei orașul peste 4 ani? Nu am văzut așa ceva, pentru că nu există. Așa au făcut toți primarii de până acum. Au pus în practică proiecte haotic, fără niciun plan pe termen lung, și, de cele mai multe ori, au încurcat lucrurile.

Cum văd eu dezvoltarea Craiovei?

Economic

Toți vorbesc despre necesitatea înființării unor parcuri industriale și crearea locurilor de muncă. Nu poți face asta, dacă nu ai o infrastructură care să lege orașul de restul țării. De aceea, am insistat ca Guvernul Orban să demareze investițiile în infrastructura de care Craiova are nevoie – Drumul Expres Craiova-Pitești, Autostrada Craiova-Lugoj, închiderea inelului de centură. Fără acestea, niciun investitor serios nu va veni în Craiova.

În același timp, două sunt direcțiile pe care Craiova trebuie să se dezvolte economic – industria și sectorul IT. Craiova a fost o mare putere industrială și are încă tradiție, specialiști și potențial. Trebuie doar ca acestea să fie valorificate.

De asemenea, în Craiova s-au dezvoltat multe firme din sectorul IT. Cu un sprijin al administrației locale, orașul nostru poate deveni un adevărat Silicon Valley al României și un centru transfontalier de transfer tehnologic.

Urbanistic

Craiova nu are un PUG (plan urbanisitic general). Ceea ce poate părea un detaliu pur tehnic are o mare importanță asupra calității vieții noastre. În lipsa acestui PUG au fost sacrificate numeroase spații verzi care au fost înlocuite cu blocuri construite peste noapte te miri unde. De aici, lipsa spațiilor de parcare, a parcurilor din cartiere, a locurilor de joacă. De aceea, Craiova are nevoie de un PUG – pentru a se pune capăt acestui haos.

În plus, Craiova s-a dezvoltat până acum cu spatele la Jiu. Mai mult, până și groapa de gunoi a fost pusă pe malul Jiului. Orașul trebuie să se întoarcă spre râul pe malul căruia s-a născut.

De aici necesitatea mutării gropii de gunoi. În plus, Craiova are nevoie de o zonă de recreere care să corespundă actualei dimensiuni a orașului. Ne lăudăm cu Parcul Romanescu, dar el a fost amenajat la începutul secolului 20, când Craiova avea sub 50.000 de locuitori, iar în oraș erau numeroase alte spații verzi. Acum are peste 250.000 de locuitori, și aproape toate spațiile verzi din oraș au dispărut.

Noua zonă de agrement care trebuie dezvoltată este Lunca Jiului. Ea va integrată într-o centură verde a orașului, o zonă de peste 2.000 de hectare care va fi împădurită în jurul orașului.

Servicii publice

Toate serviciile publice sunt acum în pragul colapsului. Termo Craiova este în faliment, Salubritate Craiova și-a pierdut principalul obiect de activitate – ridicarea deșeurilor din oraș în favoarea unei companii private, RAT-ul este îndatorat până peste cap, RAADPFL urmează să fie vândută unei firme de casă, Piețe și Târguri a devenit o afacere din care unii scot sute de mii de euro și tot așa.

Pentru a schimba lucrurile, tot ce înseamnă servicii publice trebuie regândit din temelii. Cu structuri mai simple și orientate spre cetățeni. Și, nu în ultimul rând, cu o totală transparență a deciziilor și cheltuielilor.

Toate contractele trebuie publicate pe internet, astfel încât orice craiovean să poată afla în orice moment cum se cheltuiesc banii publici.

Și acesta este doar începutul. Odată rezolvate aceste lucruri, Craiova se va putea dezvolta coerent și va putea să le ofere cetățenilor o viață mai bună.

Nicolae Giugea