Cosmin Vasile și echipa PSD+ALDE își asumă un plan de modernizare fără precedent. Drumuri mai bune pentru sute de mii de doljeni

Cel mai amplu program de modernizare a rețelei de drumuri de după Revoluție reprezintă principalul angajament al candidatului alianței PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile. În total, peste 470.000 de oameni vor beneficia în mod direct de investițiile aflate în pregătire sau deja în derulare.

Pe agenda actualului vicepreședinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile, se află 14 mari proiecte care urmăresc îmbunătățirea infrastructurii rutiere, toate cu finanțare nerambursabilă, 7 aflându-se deja în derulare, iar celelalte în pregătirea documentației.

Drumul județean Segarcea-Cârna

Aproape 150 de milioane de euro, deja obținute

Rezultatul acestui pachet de investiții va însemna reabilitarea și modernizarea a peste 500 de kilometri de drumuri, ceea ce reprezintă aproape jumătate din rețeaua gestionată de Consiliul Județean. În felul acesta, aproximativ 50 de localități din Dolj primesc un important impuls pentru dezvoltarea economică și socială.

„Echipa de la CJ Dolj, din care sunt mândru să fac parte, a știut și în actualul mandat să fructifice o șansă uriașă, obținând finanțare fie din fonduri europene, fie prin Programul Național de Dezvoltare Locală II pentru proiecte de infrastructură rutieră cu o valoare totală de aproape 150 de milioane de euro, ceea ce ne-a permis să începem deja lucrările de modernizare a peste 200 de kilometri de drumuri județene.

Trebuie menționat faptul că pe această listă se află primele două artere rutiere din Dolj, din punct de vedere al lungimii: drumul 552 Craiova – Cetate și DJ 561A Giurgița – Băilești – Plenița – limita cu județul Mehedinți, fiecare dintre ele măsurând peste 70 de kilometri.

Sunt investiții pe care nici nu am fi putut să ne gândim că le vom realiza, dacă nu am fi urmărit în permanență orice posibilitate de a atrage fonduri europene și nu am fi știut să ne luptăm pentru fiecare euro. Să ținem cont de faptul că, fără finanțări nerambursabile, Consiliul Județean Dolj ar fi avut la dispoziție în acest an sub 7 milioane de euro pentru tot programul investițional, or modernizarea unui singur drum, precum cel care leagă Craiova de Cetate, costă aproape 50 de milioane de euro. Este o lecție pe care putem spune că o stăpânim foarte bine, un mod de acțiune pe care, cu siguranță, îl vom menține și în perioada 2020 – 2024“, a declarat Cosmin Vasile.

Peste 300 de kilometri în pregătire

Alături de investițiile pe care administrația PSD le-a lansat deja în realizare, pentru următorul mandat au fost stabilite, până în prezent, alte 7 proiecte de infrastructură rutieră, care vizează modernizarea a peste 300 de kilometri de drumuri. Toate au identificată sursa de finanțare din fonduri europene, principalul „motor“ fiind Programul Operațional Regional SV Oltenia 2021 – 2027, iar documentația necesară se află în pregătire.

„La Consiliul Județean, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că, atunci când programe precum POR 2021 – 2027 se vor deschide, noi vom fi în prima linie, cu cererile de finanțare pentru următoarele investiții pe care ni le-am propus în acest domeniu. Chiar recent, a fost adoptată în ședința CJ hotărârea prin care lansăm, tot cu fonduri europene, procedura de elaborare a documentației pentru un prim tronson, în lungime de 44 de kilometri, din drumul județean 641, care pornește de la marginea Craiovei și, trecând prin 7 comune din Dolj, ajunge la limita cu județul Olt.

Este o parte a strategiei noastre de a asigura nu doar legături rutiere mai bune între localitățile din mediul rural și municipiul Craiova, ci și conexiuni mai bune între Dolj și județele învecinate. Tot aici se mai înscriu drumul 606A, care pleacă din Breasta și ajunge în Mehedinți, sau 605A, care pornește din Filiași și asigură trecerea în Gorj“, a precizat Cosmin Vasile, candidatul alianței PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj.

Exemplu de bună gospodărire

Potrivit vicepreședintelui CJ Dolj, un alt atu important al administrației PSD constă în faptul că a păstrat funcțională Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri (SPLDP) din subordinea Consiliului Județean, ceea ce permite în continuare abordarea unor lucrări de mai mică amploare, dar și a intervențiilor pentru deszăpezire, prin forțe proprii.

„Să avem în vedere faptul că aceste 14 proiecte de infrastructură reprezintă doar investițiile pe care le realizăm cu finanțare nerambursabilă. În paralel, cu fonduri din bugetul propriu, vom continua să susținem programul de îmbunătățire a drumurilor derulat de colegii noștri de la SPLDP. Cu siguranță că am luat decizia corectă atunci când am hotărât să păstrăm această societate a CJ, pe care, mai mult, am retehnologizat-o constant, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, atunci când au fost achiziționate 13 utilaje noi, performante, în valoare de 2.500.000 de euro“, a subliniat Cosmin Vasile.

Conlucrare fără frontiere

Relațiile de colaborare pe care Consiliul Județean Dolj le-a dezvoltat cu autorități și instituții din Bulgaria au contat mult și în domeniul infrastructurii rutiere. În prezent, două drumuri județene se află în curs de modernizare, prin proiecte cu fonduri europene în valoare de aproape 17 milioane de euro, elaborate și depuse împreună cu parteneri din țara vecină: DJ 652A, care conectează Cârcea cu zona Aeroportului Internațional Craiova, și DJ 561B Segarcea – Drănic – Valea Stanciului – Gângiova – Zăval.

Infrastructura rutieră, preocupare constantă

Implicarea administrației PSD a condus, în ultimii ani, la reabilitarea sau modernizarea a aproape 240 de kilometri de drumuri județene, prin investiții a căror valoare cumulată se ridică la aproximativ 300 de milioane de lei, cea mai mare parte a sumei provenind din fonduri europene. Lista obiectivelor finalizate include și mari artere rutiere, care conectează numeroase localități din Dolj cu municipiul Craiova, precum DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea – Cerăt – Giurgiţa – Bârca – Goicea – Cârna sau DJ 606 Craiova – Breasta – Predeşti – Brabova – Seaca de Pădure – Carpen – limita cu județul Mehedinţi.

– Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

– Executat de SC MEDIA SUD EUROPA SA – portal-www.gds.ro

– CUI Mandatar Financiar: 21200019