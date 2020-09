Cele mai ample 6 proiecte pentru dezvoltarea Craiovei sunt propuse de profesorul Alexandru Gîdăr, candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj

Profesorul Alexandru Gîdăr, candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, propune 6 proiecte ample pentru dezvoltarea Craiovei.

Acestea vizează valorificarea moştenirii Brâncuşi, dezvoltarea Aeroportului Craiova ca poartă turistică a Olteniei, înfiinţarea unui parc IT şi robotică, a unui campus universitar modern, mutarea gropii de gunoi de la Mofleni şi transformarea zonei Jiului, de la Rovine2 la Malu Mare, într-o zonă de promenadă şi agrement.

”Trăim într-un oraş în care nicio strategie aplicată de PSD nu a dat rezultate. Banii s-au cheltuit, dar Craiova nu a devenit nici capitală culturală, nici zonă turistică. Şi nu lipsa banilor a fost problema, ci seriozitatea, profesionalismul etc… Împreună cu ambasadele României din străinătate, operele de artă ale lui Constantin Brâncuşi, care se află la Muzeul de Artă din Craiova, instituţie în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, vor fi transformate în cartea de vizită a oraşului peste hotare. În colaborare cu preşedinţii consiliilor judeţene din Oltenia, voi crea tururi turistice regionale, ce vor începe la Craiova şi se vor încheia tot aici, după un periplu în Gorj, Vâlcea, Mehedinţi.

În ceea ce priveşte dezvoltarea Aeroportului Craiova ca poartă turistică a Olteniei, aceasta presupune realizarea unei noi piste de aterizare, terminal modernizat, mai multe curse externe şi interne. Acestea sunt şi solicitări ale locuitorilor din Dolj, de la care am primit în ultima perioadă numeroase mesaje în care mă întreabă de ce nu sunt curse interne şi de pe Aeroportul din Craiova. Astfel, vom deveni centrul regiunii, un important nod de tranzit al românilor şi al europenilor către sudul continentului, dar şi o poartă de acces către excepţionalele atracţii turistice din Oltenia”, afirmă profesorul Alexandru Gîdăr.

Profesorul Alexandru Gîdăr a explicat că sub-sectorul IT&C (informaţii şi comunicaţii), cel care a fost principalul motor de creştere al economiei româneşti în ultimii ani şi care generează un număr tot mai mare de locuri de muncă bine remunerate, are o prezenţă timidă în judeţul Dolj, prin comparaţie cu alte zone din România (Bucureşti-Ilfov, Cluj, Timiş, Braşov etc.). „În acest domeniu funcţionează la nivel judeţean, circa 3-400 de firme, care generează o cifră de afaceri de circa 350 mil. lei, cu un număr de circa 3.800 de persoane ocupate.

Acestea furnizează servicii de outsourcing/call center, de dezvoltare de soluţii software, consultanţă IT, telecomunicaţii etc. Potenţialul de dezvoltare a acestui sector la nivel local este însemnat, dat fiind numărul mare de tineri care se califică în domeniu, inclusiv la Universitatea din Craiova, precum şi cererea externă şi internă în creştere. Voi dezvolta cel mai modern Parc pentru Înalte Tehnologii din România. Avem o bază solidă, deoarece Craiova are o Facultate de Automatică recunoscută şi foarte mulţi tineri capabili de performanţă în IT şi robotică. Prin burse, dezvoltarea cercetării şi crearea unor joburi în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf, voi încuraja tinerii să rămână în Craiova”, a detaliat profesorul Alexandru Gîdăr.

Profesorul Alexandru Gîdăr afirmă că la Craiova este absolută nevoie de înfiinţarea unui parc IT şi robotică şi a unui campus universitar modern. Acesta va fi primul campus universitar construit pentru Craiova, cu săli de studiu şi apartamente studenţeşti, va fi un spaţiu al relaxării şi petrecerii timpului liber în siguranţă, cu facilităţi care vor atrage mulţi studenţi către Universitatea din Craiova.

În ceea ce priveşte mutarea gropii de gunoi de la Mofleni, profesorul Alexandru Gîdăr a dat asigurări că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, va demara imediat amenajarea unei noi gropi de gunoi, departe de Craiova şi de alte aşezări: „Groapa de gunoi de la Mofleni este una dintre problemele pe care majoritatea craiovenilor o doresc rezolvată urgent: Această groapă a fost ‘bătută în cuie’ printr-un protocol încheiat pe 13 ianuarie 2013 de către conducerile PSD ale Primăriei Craiova şi Consiliului Judeţean Dolj.

Protocolul a fost semnat după ce fusese agreat de firma SC Eco Sud SRL, operatorul acestei gropi. PSD nu va putea rezolva această problemă pe motiv că ‘este singura groapă conformă din judeţ, iar normele UE prevăd câte o groapă în fiecare judeţ’. Nu putem avea două gropi în acelaşi timp, dar nu ne opreşte nimeni să o mutăm! Rezolvarea va veni prin votul craiovenilor din 27 septembrie, după ce PSD va pleca de la conducerea Primăriei Craiova şi a Consiliului Judeţean Dolj. Înainte de orice construcţie, se face curăţenie totală! Aveţi încredere, se poate!”