Scrisoare deschisă adresată membrilor și simpatizanților USR

Ați auzit multe lucruri despre mine în această campanie și foarte puține dintre ele sunt adevărate. De aceea, am decis să mă adresez direct dumneavoastră pentru că aveți dreptul să știți adevărul. Aparent ne despart multe lucruri, dar, în realitate, mai multe ne apropie.

Tot ceea ce afirm mai jos este bazat pe informații publice pe care le puteți găsi pe internet.

Când USR a lansat campania ”Fără penali în funcții publice” am fost printre cei care m-am alăturat acestei inițiative. Am făcut asta în public, într-o conferință de presă, iar ulterior am susținut inițiativa în Parlament.

(https://www.gds.ro/Actualitate/2018-08-03/deputatul-pnl-de-dolj-nicolae-giugea-a-semnat-pentru-campania-fara-penali-in-functii-publice/)

Pe 10 august am fost în stradă, alături de cei care au protestat împotriva derivei autoritare a PSD-ului.

(https://www.facebook.com/photo?fbid=294285191322460&set=pb.100022229441057.-2207520000..)

M-am pronunțat de la început împotriva traseiștilor și pentru o politică bazată pe principii. Am scris din 2018, când unii nici nu știau la ce partid vor fi în anul alegerilor, despre cum trebuie ales un candidat al opoziției unite.

(https://www.contributors.ro/valoarea-practica-a-principiilor-in-politica-sau-cum-alegem-candida%C8%9Bii-unei-opozi%C8%9Bii-unite/)

Alegerile de anul acesta sunt foarte importante pentru viitorul Craiovei, pentru că orașul nostru se află într-un moment de răscruce. De votul nostru depinde dacă vom intra în rândul orașelor care s-au dezvoltat beneficiind de o administrație eficientă sau oraşul nostru va rămâne captivul unei administrații corupte și ineficiente.

Știu că unii dintre dumneavoastră nu cred asta și își spun că este suficient dacă USR va scoate doar câțiva consilieri care vor face opoziție în următorii 4 ani. Nu este deloc așa. Dacă nu scoatem PSD-ul din administrația locală, consilierii USR nu vor avea nicio putere, iar proiectele cu care ați venit în fața electoratului vor rămâne pe hârtie. Și cei care pierd vor fi craiovenii.

Știu că aveți proiecte care urmăresc modernizarea orașului și îmbunătățirea calității vieții craiovenilor. Multe dintre acestea sunt comune cu cele pe care le propun eu, pentru că, de fapt, urmărim aceleași principii – o administrație transparentă, eliminarea corupției, dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții craiovenilor. Putem face asta cu o singură condiție: să avem pârghiile necesare. Dacă vom rămâne în opoziție, atât noi cât și dumneavoastră, nimic din ce ne propunem nu se va putea face, iar orașul nostru va sărăci în continuare.

Toate informațiile arată că, în momentul de față, bătălia pentru funcția de Primar al Craiovei se dă între mine și candidatul PSD. Ceilalți candidați sunt la distanță de noi. Andrei Caramitru a scris acum câteva zile:” Dacă dai voturile pentru cei mici, cu șanse zero, degeaba votezi. Sau votezi cu primarul în funcție dacă ești super mulțumit sau cu contra-candidatul cel mai puternic. Asta e tot. Oricine poate înțelege.” Andrei Caramitru se referea la situația din București, dar exemplul lui se aplică foarte bine și la Craiova.

Este nu doar în interesul craiovenilor, dar și al USR ca voturile voastre să meargă către mine ca Primar. Veți avea un cuvânt de spus în modul cum va fi administrat orașul.

Așadar, puteți vota cu mine la Primărie și să vă exprimați opțiunea dumneavoastră la Consiliul Local.

Haideți să facem noi alianța pe care craiovenii o așteptau și care, din motive pe care nu vreau să le dezvolt aici, nu a reușit.

Nicolae Giugea