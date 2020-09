Inițiative generoase pentru diversificarea ofertei culturale și turistice a județului: Doljul se îmbogățește cu noi muzee

35 de milioane de euro este valoarea principalelor investiții pe care Consiliul Județean le-a finalizat sau le are în derulare în domeniul cultural.

Atenția pe care administrația PSD a acordat-o inestimabilului patrimoniu al Doljului a condus, în anii precedenți, la modernizarea tuturor instituțiilor de cultură. În viitorul mandat, Cosmin Vasile și echipa sa se pregătesc să deschidă un nou capitol în domeniu, creând o serie de obiective emblematice care vor spori atractivitatea județului, unele dintre ele unice la nivel național.

Una dintre cele mai importante inițiative din programul candidatului alianței PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, are ca punct de pornire un proiect de referință pentru întreaga țară, aflat deja în derulare.

„Așa cum se știe, am reușit să obținem un milion de euro din fonduri europene pentru a consolida și restaura culele din comunele Brabova și Cernătești, monumente istorice de interes național și unele dintre puținele construcții de acest tip care s-au mai păstrat în Oltenia. După încheierea lucrărilor, ele vor fi dotate și amenajate ca puncte muzeale. În plus, ne-am propus ca în vecinătatea lor să amenajăm Muzeul Satului Oltenesc, care va fi inclus în același circuit cultural și turistic cu cele două cule. Astfel, vizitatorii vor avea posibilitatea de a studia aici și locuințele fortificate, și gospodării țărănești specifice diferitelor zone ale regiunii noastre. De asemenea, la Cernătești vom restaura Conacul Săulescu, unde vom înființa un centru pentru promovarea tradițiilor populare, capabil să găzduiască spectacole și alte manifestări dedicate folclorului“, a declarat Cosmin Vasile.

Valori culturale recuperate de peste hotare

O fructuoasă colaborare între Consiliul Județean și Primăria Craiova va conduce la înființarea unui obiectiv unic în peisajul național – Muzeul Cărții și Exilului Românesc, dedicat recuperării valorilor culturale create în afara granițelor. Grație donațiilor de o extremă generozitate ale unor personalități marcante, viitoarea instituție deține deja un impresionant număr de cărți și documente remarcabile, până acum inaccesibile publicului, grupate în colecții precum „Mircea Eliade“, „Vintilă Horia“, „Arhivele Cenaclului de la Neuilly“, „Donația Acad. Dan Berindei“, „Donația Acad. Dinu C. Giurescu“, „Donația Acad. Basarab Nicolescu“.

„Alături de Cosmin Vasile, am luat parte la nașterea acestei inițiative unice și am convingerea că tot împreună o vom duce la bun sfârșit. Am obținut aproape 5 milioane de euro din fonduri europene pentru a restaura o clădire cu statut de monument istoric, Casa Dianu, din Craiova, care va găzdui noul muzeu. Tot în cadrul acestui proiect, ne vom preocupa și de achiziționarea tuturor echipamentelor, a mobilierului și a dotărilor necesare pentru această instituție cu o structură complexă, care include săli de expoziții permanente și temporare, pentru adulți, dar și pentru copii, săli de cercetare, săli multimedia“, a precizat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Galerie modernă pentru arta contemporană

O altă instituție culturală absolut necesară, care va contribui la o mai bună punere în valoare a imensului patrimoniu al Muzeului de Artă, va prinde contur în următorul mandat, cu ajutorul fondurilor europene.

„Pe terenul pe care Consiliul Județean îl deține în inima orașului, pe strada Mihail Kogălniceanu, vom construi o clădire cu 5 niveluri, în care va funcționa un nou muzeu – Muzeul de artă contemporană, gândit ca un întreg complex cultural, capabil să susțină, în același timp, evenimente expoziționale, dar și o bogată gamă de activități artistice“, a afirmat Cosmin Vasile. Viitorul edificiu va oferi spații generoase ca întindere și diversificate ca utilitate, fiind prevăzut să cuprindă săli de expoziții pentru colecțiile de artă contemporană, birouri, spații pentru prezentări de proiecte, depozite pentru piesele de patrimoniu, precum și o zonă destinată unui laborator de restaurare.

Cultura doljeană, reunită sub cupola unui singur palat

Candidatul alianței PSD+ALDE, Cosmin Vasile, își propune să obțină finanțare europeană prin Programul Operațional Regional SV Oltenia pentru a crea, în Craiova, Palatul Culturii Doljene. „Cu fondurile atrase, vom reabilita și pune în valoare o clădire reprezentativă din Bănie, unde toate instituțiile de profil din județ vor avea posibilitatea de a-și prezenta oferta culturală și turistică și de a organiza spectacole sau expoziții. Pentru a asigura o cât mai bună promovare și informare a vizitatorilor din alte regiuni, vor fi folosite mijloace moderne, precum proiecții tridimensionale sau ghiduri interactive, prin intermediul cărora vor fi prezentate principalele obiective de interes“, a spus Cosmin Vasile.

Templu pentru sculptorul de geniu

Parteneriatul între Consiliul Județean Dolj și Primăria Municipiului Craiova conduce la crearea unei alte instituții fără echivalent în România și chiar peste hotare. Centrul Internațional „Constantin Brâncuși“, amplasat în vecinătatea Muzeului de Artă, se distinge atât prin arhitectura spectaculoasă, cât și prin rolul important pe care îl va avea în sfera culturală. Investiția, în valoare de 5 milioane de euro, se apropie de finalizare: a fost construită galeria subterană, cu o suprafață de 1.200 de metri pătrați, în care sunt prevăzute săli de spectacol, de conferințe și de expoziție, dar și ateliere de creație. Recent, constructorul a abordat etapa finală a proiectului: montarea unei prisme din sticlă, înaltă de peste 12 metri, în care se vor regăsi interpretări la scară mare ale operelor brâncușiene Ovoidul și Pasărea Măiastră.

Proiecte finalizate

Muzeul de Artă

6 milioane de euro

pentru consolidarea și restaurarea Palatului „Jean Mihail“

Secția de Etnografie

1 milion de euro

pentru restaurarea Casei Băniei și amenajarea expoziției

Secția de Istorie-Arheologie

6,4 milioane de euro

pentru restaurarea clădirii și amenajarea expozițiilor

Secția de Științele Naturii

1,5 milioane de euro

pentru amenajarea expozițiilor

Casa „Damianov“

2,9 milioane de euro

pentru centrul destinat cărților vechi și rare

