Higitop.ro, magazin de cosmetice şi detergenţi cu livrare a doua zi

Activitate în comerț încă din 1994 și o mulţime de clienţi fideli ce revin în magazinul fizic din Craiova i-au convins să facă următorul pas. Familia Simion se ocupă de un magazin cu detergenţi şi cosmetice dintr-un cartier craiovean din 2014, iar acum face pasul în online.

“Avem o afacere de familie şi experienţă în comerţul cu amănuntul de peste 25 ani. Clienţii deja sunt de-ai casei pentru noi. Iar în acest an, unul neobişnuit pentru toţi, am cochetat din ce în ce mai mult cu ideea deschiderii şi unui magazin online, pe lângă cel fizic. Aşa a apărut higitop.ro. Băiatul nostru cel mare a venit cu inițiativa, el fiind absolvent de IT. Chiar el a făcut site-ul şi se ocupă de tot ce ţine de mentenanţa şi administrarea web”, spune Amalia Simion, antreprenor.

Stocuri actualizate şi preţuri avantajoase

Higitop.ro vine ca o continuare firească a unei activităţi economice care poate fi deja numită “tradiţie” în familia Simion. Pe site-ul Higitop.ro, produsele au aceleaşi preţuri avantajoase care au câştigat aprecierea şi fidelitatea clienţilor de până acum. În plus, livrarea este promptă. În maxim 24 de ore, produsele ajung chiar la tine acasă. “Avem stocurile permanent actualizate, nu există situaţia ca un client să aştepte după comandă pentru că produsul nu se află în stoc”, spune Amalia Simion.

Pentru craioveni, comenzile de peste 100 lei sunt livrate gratuit.

“Încercăm să ne adaptăm noilor tendinţe şi să aducem, pe lângă preţurile competitive, şi confortul oferit de posibilitatea de a comanda ce îţi doreşti din propriul fotoliu”.

Higitop.ro comercializează produse de top, la preţuri avantajoase şi are în permanenţă oferte şi discount-uri. Produsele pot fi achitat în numerar, la livrare, sau online, prin MobilPay.