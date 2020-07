Peste 160 milioane de euro din fonduri europene, accesate de Primăria Craiova pentru îmbunătățirea transportului public

„Am intrat în forţă imediat, în 2017, când a apărut ghidul solicitantului, plecând de la ideea că trebuie să accesăm absolut tot ce se poate. Şi am început, bineînţeles, cu necesitatea cumpărării de tramvaie, pentru a elimina pe cele care sunt foarte vechi şi depăşite atât tehnologic cât şi ca vârstă.

Când am început derularea achiziţiei de tramvaie, am constatat că sunt două tronsoane de cale de rulare în capetele din Severinului şi din Henri Ford, care nu au fost reabilitate pe fondurile de infrastructură anterioare şi le-am prins şi pe acelea. Am ajuns ulterior la concluzia că nu putem să venim cu astfel de tramvaie într-un depou de tramvaie care are peste 40 ani vechime şi este necesar unul modern, care să fie dotat cu aparatură. Astfel, am introdus în proiect şi depoul de tramvaie şi uşor, uşor ne-am dus pe toată această axă şi am ajuns la 160 milioane de la cele 47 milioane inițial”, a declarat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.