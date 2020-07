Mesajul unei tinere care a deschis In Memoriam, o firmă de servicii funerare, la 20 de ani: „Trăiţi frumos!”

La numai 20 de ani, cu gustul copilăriei încă pe buze, Liliana a luat o hotărâre neobişnuită. A decis să înfiinţeze o companie de servicii funerare. Povestea din spatele acestei decizii caracterizează, poate, cel mai bine felul în care se întâmplă lucrurile la “In Memoriam Funerare”.

În iarna anului 2007, moartea unei mătuşi a pus-o în faţa unei realităţi pe care, până la acel moment, nu o luase în seamă. Era, pentru ea, prima pierdere a unei persoane apropiate.

“Ţin minte cum sunam de pe telefonul fix, rudele, fiecare era rugat să participe cu un mic sprijin. Unul sa gătească, unul să meargă la cimitir şi tot aşa. Aveam nevoie de o maşină cu care să o conducem pe ultimul drum şi am mers la o firmă ca să cerem o mașină pentru plecarea de acasă către biserica şi cimitir. Am mers chiar eu acolo. Am ajuns într-un magazin amenajat cu sicrie, diverse modele. Afară, parcate două maşini funerare, numite dricuri la acel moment. Mă întâmpină o doamnă, foarte serioasă şi puţin irascibilă, care mă întreabă răstit: Da, ce vreți?”.

La 20 de ani, o experienţă amară a determinat-o să intre pe piaţa de funerare

Liliana i-a răspuns timid, stânjenită de bruscheţea cu care a fost întâmpinată. Femeia a continuat să îi vorbească răstit şi i-a comunicat un preț. “La acel moment, depășea salariul mamei mele. Asta pentru numai 4 kilometri parcurși. A ţinut să specifice că preţul acela este pentru că nu am cumpărat sicriu şi alte lucruri de acolo. La acel moment, bătrânii își comandau sicriu cu multi ani înainte de a se întâmpla ceva.”

Familia a acceptat, neavând altă variantă. Dar experienţa amară a determinat-o pe Liliana să înfiinţeze o casă funerară unde alţi oameni să nu aibă parte de aceeaşi atitudine lipsită de orice urmă de empatie cu care s-a întâlnit ea.

“Nu știam nimic despre o înmormântare, am început sa studiez, să aflu ce nevoi au oamenii care trec prin asta. Câteva luni mai târziu, în mai 2008 , am reușit să deschid primul meu „magazin” de servicii funerare. Eram determinată să ajut oamenii, să nu treacă prin frustrarea mea. Şi am reușit! Nu in totalitate, dar oamenii care ne aleg, sunt buni, sunt calzi, sunt recunoscători pentru seriozitatea noastră”, povesteşte fata curajoasă din spatele numelui In Memoriam Funerare.

„Aş vrea să zâmbim pentru ceea ce aceşti oameni au fost pentru noi”

Nu a creat mult întâlnitele “pachete funerare”, despre care o tot întreabă unii pentru că, spune Liliana, fiecare om este diferit,. “Discuția noastră pleacă întotdeauna de la povestea de viață a celui ce nu mai este. Aşa reuşim să personalizăm întotdeauna un eveniment demn. Mi-aş dori ca noi, oamenii, să nu fim egoiști, să nu mai plângem durerea din inimile noastre. Aş vrea să zâmbim pentru ceea ce aceşti oameni au fost pentru noi. Să ne amintim ce au făcut pentru noi”, spune Liliana.

De regulă, prin prisma meseriei, Liliana vede zilnic doar lacrimi. Deşi mulţi ar crede că eşti “călit” dacă lucrezi într-un astfel de domeniu, nu ar putea spune că rămâne indiferentă lor. “Totuși, deși „regula vieții” (nu stiu de cine creată), impune mai degrabă să întâmpini omul supărat cu aceeași atitudine, eu nu o fac, ci le tuturor zâmbesc în pace. Încerc, prin acest zâmbet discret, să le ofer siguranţa că nu au ajuns acolo unde, vulnerabili fiind, vor fi păcăliți de oameni care profită de situaţia lor”, adaugă.

„Trăiţi frumos!”

Echipa pe care şi-a ales-o pentru a-i fi alături este călăuzită spre aceleaşi valori. “Suntem discreți si răbdători, si chiar daca primim bănuți pentru ceea ce facem, nu este acesta singurul motiv. Niciodată nu las membrii unei familii să exagereze în comenzi. Îi sfătuim mereu, le dăm exemple şi le oferim încrederea ca nu neapărat ce este mult si costisitor face diferența”, spune Liliana Neagu.

Tot din prisma cheltuielilor, tânăra are o idee care ar putea contraria pe cei care lucrează în domeniu. “Cred că aceia care merg pentru un ultim omagiu ar putea, mai degrabă, să ofere un mic ajutor familiilor, într-o căsuța pe care o vom pune noi la dispoziție. În locul unei coroane funerare, cred că ar fi mai de folos pentru cei aflaţi în această situaţie delicată. Sunt frumoase florile, nu contest, dar nu ajută. Sunt mulţi oameni pentru care un deces în familie implică eforturi financiare uriaşe, iar eu cred că important este ca momentul durerii să nu fie amplificat şi de neajunsurile vieții”.

Liliana Neagu nu vrea să povestească despre ce maşini funerare are In Memoriam sau ce servicii de tot felul poate oferi. Mesajul ei e mai simplu şi mai sincer. “Suntem oameni, muncim, îi încurajăm pe toţi să îşi trăiască viaţa, să se bucure de fiecare clipă alături de cei dragi şi să nu îşi mai lase momentele frumoase năpădite de gândurile planificării ultimului drum. Suntem destui care putem face asta când va veni momentul. Până atunci, trăiţi frumos!”.