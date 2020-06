Viking Solution a lansat pe piaţă o ţiglă revoluţionară, cu garanţie pe viaţă

Compania Viking Solution, specializată în sisteme de acoperiş, a lansat pe piaţă un produs revoluţionar, pentru care oferă garanţie PE VIAŢĂ. Viking le propune tuturor celor care îşi doresc un acoperiş durabil un aliaj metalic format din aluminiu, titan, magneziu, mangan şi crom.

„Acest model de ţiglă metalică pur şi simplu nu cunoaşte efectele îmbătrânirii”, transmit reprezentanţii Viking Solution.

Ţigla metalică premium ALUTYTAN ICE PUR este un nou concept revoluţionar

„VIKING SOLUTION oferă o varietate de materiale pentru acoperișuri. Pentru clienţii cu cerinţe speciale, suntem primii din România care oferim acoperişuri produse din metale preţioase, sub denumirea comercială ALUTYTAN ICE PUR”, spune echipa Viking Solution. În plus, finisajul STUCCO, obţinut prin extrudarea aliajului ALUTYTAN, are un efect estetic unic şi proprietate antialunecare.

Rezistent la UV, anticoroziv, ignifug

Aliajul ALUTYTAN ICE PUR este uşor. Astfel, nu suprasolicită structura acoperişului. „Folosim poliuretan care este foarte rezistent la razele UV. Stratul de vopsea este rezistent la deteriorǎrile mecanice, zgârieturi şi este foarte durabil”, spun cei de la Viking Solution.

Ce face din aliajul propus de Viking Solution o alegere înţeleaptă? „În timp, metalele devin fragile şi slabe, ca urmare a oscilaţiilor de temperatură. Dar acest aliaj nu îşi schimbă proprietăţile nici într-o sută de ani. Drept exemplu, avem cupola de aluminiu a catedralei San Gioachinno din Roma. Nici după mai mult de un secol nu au existat schimbări privind rezistenţa şi ductilitatea materialului. De aceea, metalul este utilizat şi în construcţia navetelor spaţiale sau a avioanelor”, explică reprezentanţii companiei Viking Solution.