Tomasz Muszynski, GETEC România: Proiectul din Podari reflectă viziunea noastră despre energia viitorului – performanță maximă, cu zero emisii de dioxid de carbon

Dezvoltarea accelerată a industriei și schimbările climatice au determinat statele din întreaga lume și, în special Uniunea Europeană să adopte niște obiective clare în privința energiei verzi. În practică, provocarea cu care se confruntă companiile este raportul dintre performanță și grija față de mediul înconjurător.

GETEC, companie specializată în domeniul energiei, construiește în comuna Podari, din județul Dolj, o centrală de cogenerare pe biomasă, bazată pe o tehnologie inovatoare, ce promite să îmbine ambele elemente – eficiența și sustenabilitatea. Odată cu acordarea autorizației de mediu și, recent, a autorizației de construcție, a fost parcursă încă o etapă importantă. Am aflat mai multe de la dl. Tomasz Muszynski, directorul GETEC România.



1.Producerea energiei prin cogenerare reprezintă o prioritate pentru fiecare economie a țărilor din Uniunea Europeană. România este în plină dezvoltare industrială și, în același timp, a început să utilizeze cogenerarea în producția de energie sustenabilă. Aveți un parteneriat cu compania Clariant, care construiește o fabrică de bioetanol de a doua generație, pentru construcția unei centrale de cogenerare la Podari. Ce ne puteți spune despre acest proiect?





Proiectul energetic din Podari, județul Dolj este primul pe care îl dezvoltăm în România, se bazează pe niște repere cheie – inovație, sustenabilitate și eficiență și valorifică, totodată, la nivel local, vasta expertiză acumulată de GETEC prin proiecte de talie internațională. Vorbim despre o centrală de cogenerare pe biomasă, neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, care va deservi fabrica de bioetanol celulozic a companiei Clariant. Partenerii noștri folosesc reziduuri agricole, precum paiele de cereale, pentru a produce biocombustibili avansați. Noi utilizăm biomasa sub formă de lignină, unul dintre produsele derivate din această tehnologie de fabricație, pentru a genera energie, asigurând astfel necesarul de căldură și electricitate a fabricii.



Începutul anului 2020 a fost marcat de evenimente neașteptate și ne-am confruntat cu noi provocări, dar asta nu înseamnă că ne-am abătut în vreun fel de la planul inițial. Siguranța este un aspect de la care nu facem rabat, atât la nivelul comunității, cât și în privința echipei GETEC. În fiecare fază a realizării acestui proiect, am urmat îndeaproape toate solicitările autorităților, dar și bunele practici din domeniu.



Oamenii pot avea impresia că a produce energie într-un mod eficient și sustenabil este un obiectiv greu de atins, așa că ne bucurăm oridecâteori avem ocazia să venim cu soluții viabile, performante și totuși, extrem de simple, demonstrând că se poate. Sperăm ca acest lucru să inspire cât mai mulți jucători din industria noastră și să putem asista la un progres semnificativ în ceea ce privește energia verde.



2.Știm că tehnologia pe care o implementați la Podari este de ultimă generație și constituie un pas important pentru dezvoltarea segmentului de energie verde. Prin ce se deosebește de alte tehnologii actuale din piață



Tehnologia pe care o vom implementa aici este inovatoare, prin utilizarea ligninei, rezultată din procesarea paielor de grâu. Practic noi folosim reziduurile rezultate din producerea bioetanolului in producerea de energie electrica sustenabila. Generarea de energie descentralizată este un proces complet regenerabil și, prin urmare, neutru din punct de vedere climatic. Este un pas important înainte, ce reconfirmă angajamentul GETEC pentru sustenabilitate.



Din punctul nostru de vedere, producția eficientă de energie electrică nu ar trebui să presupună vreun compromis în ce privește grija față de mediul înconjurător. Atunci când proiectăm un sistem, încercăm să vedem mai departe de momentul la care acesta va fi în pus în funcțiune: ne uităm la modul în care susține activitatea companiei care l-a solicitat, dar și la modul în care va influența calitatea vieții pentru generațiile viitoare. În Podari, am transpus această filosofie de lucru a GETEC în realitate: performanță maximă, cu zero emisii de dioxid de carbon.



3.GETEC și Clariant au câștigat, anul trecut, premiul pentru Eficiență Energetică, acordat de Agenția Germană pentru Energie, cu proiectul din Podari. Ce a reprezentat acest moment pentru dumneavoastră și compania parteneră?





Suntem încântați că, alături de Clariant, am primit acest premiu și am avut oportunitatea de a prezenta proiectul și soluțiile noastre inovatoare, sigure și sustenabile în fața oamenilor. De multe ori, ne concentrăm pe ceea ce se cere în continuare îmbunătățit sau dezvoltat și mai puțin pe etapele pe care le-am parcurs deja cu succes. Cred că este nevoie ca acest lucru să se schimbe – trebuie să învățăm unii de la ceilalți și să ne propunem să devenim tot mai buni. Parteneriatul dintre Clariant și GETEC este unul solid, pentru că avem aceleași obiectiv: dezvoltarea pe termen lung, în beneficiul comunității și al mediului înconjurător, iar distincția oferită de Agenție este o dovadă a faptului că suntem pe drumul cel bun.

4.Reprezentați o companie cu o vastă expertiză în domeniu și un portofoliu impresionant de proiecte de succes. Cum arată activitatea GETEC la nivel internațional?

Ne mândrim să spunem că GETEC susține în mod concret dezvoltarea sectorului energetic din Europa, prin soluții ce contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în materie de energie regenerabilă. Suntem prezenți în peste 30 de locații din Germania, Elveția, Olanda, Austria, Polonia, Ungaria, precum dar și în România, prin biroul din București. Aria noastră de competență este reprezentată atât de proiecte pentru clienți industriali, dar și pentru segmentul de Real Estate.



Fiecare dintre sistemele pe care le dezvoltăm ține cont de particularitățile beneficiarului, locației în care va fi implementat și industriei căreia i se adresează. Cu toate acestea, există niște preocupări comune la nivel internațional: sustenabilitatea, siguranța, profitabilitatea, protecția mediului și conservarea resurselor. GETEC are un răspuns pentru toate acestea.

În ce fază a construcției se află acum proiectul din Podari?

Suntem bucuroși să vă informăm că proiectul de construcție a centralei CHP este gata de a începe, după ce am obținut autorizația de mediu și pe cea de construcție. A durat mai mult de un an de zile să obținem toate permisele necesare, o perioadă mai lungă decât cea la care ne așteptam, din cauza crizei provocate de Covid-19. Am fost încântați de faptul că publicul a pus multe întrebări legate de impactul centralei asupra mediului. Deoarece proiectul nostru din Podari este unul ecologic, nu au fost probleme în obținerea tuturor avizelor necesare. Echipele noastre își desfășoară activitatea în siguranță, în ciuda riscurilor provocate de noul coronavirus, iar lucrările de construcție au început deja. Treptat, numărul muncitorilor implicați în această etapă va crește, ajungând să fie peste 120 de persoane pe șantierul din Podari. Vă vom putea oferi noi informații în câteva săptămâni, pe măsură ce lucrările avansează.