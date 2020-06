Liviu Buică, un visător care face magie în lumea hairstyling-ului

Are 25 de ani, un zâmbet sincer şi o francheţe debordantă. La vârsta la care mulţi tineri nu ştiu ce vor face cu viaţa lor, Liviu Buică are deja propriul salon de frizerie şi coafură de damă: Sophisticated. Şi încă vorbeşte despre munca sa cu emoţie şi modestie.

Liviu Buică a crescut în salonul de frizerie, printre sunete de foarfece şi uscătoare de păr. Bunica sa era coafeză la Ciufulici. Dar nu îşi imagina că asta va face şi el. Se gândea să fie designer vestimentar. Până într-o dimineaţă, la 18 ani, când destinul i-a dat un semn. A văzut un anunţ legat de recrutarea unor persoane interesate să înveţe despre hairstyling. Şi-a amintit de bunica. Şi a sunat.

„Am fost fascinat din prima secundă când am păşit în salon“

Au trecut două luni fără niciun telefon. Uitase deja că s-a înscris. Apoi a fost anunţat că era aşteptat a doua zi la salon. Nici nu a apucat să digere bine informaţia că deja ajunsese în faţa frizeriei. Iar în momentul în care a intrat, deja făcuse alegerea vieţii sale: „De când am făcut primul pas, am fost vrăjit de acel loc. Oamenii vorbeau cu mine, iar eu eram absorbit de salon, mi-au trecut toate pe lângă urechi“.

După câteva şedinţe, simţea deja că stă pe loc. „Mă plictisisem. Voiam să avansez“, povesteşte Liviu Buică.

Aşa că i s-a propus să vină zilnic. „Eram la liceu, în clasa a XII-a. M-am dus. Ajunsesem, la un moment dat, să lucrez mai mult decât ceilalţi şi mi-am dorit mai mult. Voiam să fiu independent, să fac bani, să devin cunoscut. Am plecat când am simţit că nu sunt recompensat pentru ce fac. Momentul acela m-a făcut mai puternic, m-a determinat să îmi doresc mai mult, iar cei de acolo au rămas mentorii mei”, spune Liviu.

Când pasiunea transformă un job în „acasă“

Liviu a lucrat apoi la alte saloane şi a realizat că oamenii vin de drag la el. Când a simţit că se plafonează, a plecat fără a privi în urmă. „Simţeam constant nevoia de ceva mai creativ, mai provocator. Am avut apoi alte experienţe. Şi, în cele din urmă, am ajuns la etapa în care oamenii mă întrebau de ce nu fac asta pentru mine“, a mai spus Liviu.

Astăzi, Liviu are propriul salon. A fost o scânteie a sorţii. „Am aflat întâmplător de spaţiul disponibil, iar când am deschis uşa şi am văzut locul, în faţa ochilor mi-a apărut deja totul. Am avut emoţii, dar am zis că am oamenii potriviţi lângă mine. Dacă am luptat şi m-am implicat în atâtea saloane, cum să nu lupt pentru ceva al meu? Acum am mobila mea, o lustruiesc în fiecare dimineaţă. Aici e acasă pentru mine. E ca un copil“.





Salonul lui Liviu Buică este un altfel de “acasă”, locul unde se simte cel mai confortabil.

Salonul lui Liviu Buică este un altfel de „acasă“ şi pentru clientele care l-au cunoscut. Este locul unde un artist şi-a transformat pensulele în foarfece şi pânza în fire de păr. O tunsoare sau o nouă coafură poate schimba multe. Mai ales când e făcută de mâinile potrivite.

