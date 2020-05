CON-A în an aniversar – 30 de ani de performanță

CON-A aniversează anul acesta, în luna mai, 30 de ani de la înființare. Am crescut de la an la an, am construit un nume pe piață și suntem bucuroși să ne putem recomanda ca o companie serioasă, profesionistă, cu cea mai mare experiență din România pe segmentul proiectelor industriale.

În anul 1990 am pornit pe un drum nou, fiind printre primele firme private înființate în Sibiu, în baza vestitului Decret 54. În primul an, firma s-a numit Casa Nouă, având ca idee ca fiecare familie să poată avea o casă. Am trecut, odată cu România, prin perioada de tranziție, prin schimbări majore de sistem, ne-am adaptat la noile cerințe impuse de integrarea europeană, am trecut printr-o criză financiară mondială și iată, acum, printr-o pandemie. Ne adaptăm mereu cerințelor pieței și mai ales răspundem provocărilor acesteia.

Direcția de dezvoltare pe care ne-am axat în ultimii ani a fost aceea a proiectelor private, în special pe segmentul industrial și logistic. Colaborăm cel mai des cu companii multinaționale, cu standarde ridicate privind calitatea și siguranța în construcții și cu mari investitori care vin în România să dezvolte, să creeze noi capacități de producție și locuri de muncă pentru români. Colaborăm și cu investitori autohtoni și ne bucurăm de fiecare dată când putem realiza un proiect pentru o companie românească.

CON-A, în Top 10 companii de construcții din România

În ultimii zece ani, suntem în Top 10 companii de construcții din România. Cea mai bună clasare avută de CON-A a fost în anul 2018, când, cu o cifră de afaceri de 120 de milioane de euro, am devenit cel mai mare constructor cu acționariat integral românesc de pe piață și pe locul al doilea cel mai mare antreprenor general din țară.

Ne bucurăm să avem în portofoliul nostru, pe lângă proiectele private, și proiecte publice de anvergură, cum ar fi Stadionul „Ion Oblemenco“ din Craiova, Sala Polivalentă din Cluj, Terminalul Aeroportului Sibiu. În cei 30 de ani ne putem mândri că am realizat:

· 75 fabrici și depozite logistice

· 4 stadioane

· 9 săli de sport

· 11 parcuri comerciale

· 19 clădiri de birouri

· 54 de școli

· 2 spitale

· 1 terminal de aeroport

· 1 bibliotecă

Anul acesta vom atinge performanța de a fi realizat proiecte de peste 1 miliard de euro. Cu o medie de 150 de mii de metri pătrați construiți anual și 800 de angajați, ne orientăm și identificăm soluțiile optime pentru proiectele noastre, aducem tehnologii noi de execuție și diversificăm serviciile oferite.

Flexibilitatea și profesionalismul ne-au ajutat să construim ceea ce reprezintă astăzi CON-A

Începând cu 2008 am investit constant în fabricile noastre pentru a crește capacitățile de producție. Odată cu investițiile din 2016 la Mârșa, lângă Sibiu am dezvoltat cel mai mare centru de producție integrată a elementelor prefabricate din beton și a structurilor metalice. Structurile produse pe această platformă sunt direcționate atât către proiecte proprii, cât și către investitori și constructori români.

CON-A este mai mult decât o companie de construcții

Este o afacere de familie care a crescut constant și sănătos și care investește anual circa 2 milioane de euro în consolidarea afacerii prin tehnologii noi, specializarea personalului, echipamente, utilaje, în așa fel încât serviciile noastre să răspundă cerințelor tot mai complexe pe care le au proiectele secolului XXI. De-a lungul timpului, CON-A a format mai mult de 300 de ingineri și sute de angajați cu activitate conexă construcțiilor.

CON-A este compania-mamă a unui grup de firme cu peste 1.000 de angajați, grup care furnizează servicii complete de antreprenoriat general – proiectare, execuție, instalații electrice și mecanice, furnizare de materiale și structuri pentru construcții. În cadrul grupului am dat o importanță deosebită implicării sociale, iar prin Fundația CON-A am reușit să sprijinim sute de persoane, am susținut evenimente culturale și ne-am implicat în momente cheie când comunitatea a avut nevoie de noi, ultimul exemplu fiind donația unei linii de testare COVID către spitalul din Sibiu.

Forța de a construi durabil este motto-ul CON-A. Noi credem că munca în echipă și efortul susținut aduc plusul de valoare esențial și fac diferența în comunitatea în care activăm.Mulțumim tuturor colaboratorilor pentru încrederea acordată de-a lungul anilor, precum și colegilor care depun eforturi continue pentru a susține excelența în companie.



Echipa CON-A www.cona.ro , https://www.facebook.com/CONASIBIU/