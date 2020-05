Derulare proiect „DEZVOLTAREA FIRMEI SC ELVPART SRL”

SC ELVPART SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. UNIRII, Nr. 94A, Judet Gorj, derulează, începând cu data de 15.04.2020, proiectul „DEZVOLTAREA FIRMEI SC ELVPART SRL”, cod SMIS 131280, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.318.559,01 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 720.110,50 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 612.093,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 108.016,56 lei).

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.05.2019 – 30.04.2021

Proiectul se implementează în extravilanul municipiului Targu-Jiu, judetul Gorj, cu nr.Cadastral 54214 Obiectivul principal al firmei il constituie crearea unei unitati noi prin dotarea unui spatiu nou si demarare unei noi activitati, aceea de productie beton, prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a resurselor, in contextul actual al dezvoltarii durabile si in acord cu tendintele europene, prin crearea unei unitati noi prin dotarea unui spatiu nou cu un utilaj necesar pentru desfasurarea activiatii propuse.