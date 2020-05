În anul 2004, domnul Ispas Ionuţ, din localitatea Rast, judeţul Dolj, a început activitatea în agricultură.

În prezent, este administratorul IF Urziceanu Liviu şi lucrează o suprafaţă de 430 ha cultivate cu cereale şi plante oleaginoase. Munca în domeniul agricol nu este uşoară, dar domnul Ispas o face cu pasiune şi maximă implicare, reuşind să gestioneze cu succes această afacere de familie şi să obţină producţii peste mediile zonei.

În cei 16 ani de activitate, dl Ispas a ales să investească în maşini şi utilaje agricole care l-au ajutat să lucreze pământul mai eficient şi să efectueze lucrările la timpul potrivit. În anul 2016, firma a început colaborarea cu CESIVO Agricultura achiziţionând o semănătoare de precizie pentru plante prăşitoare pe 8 rânduri, telescopică, marca Sola. Fiind mulţumit de alegerea făcută, atât din punct de vedere al răsăririi plantelor, cât şi al fiabilităţii utilajului, în anul 2019 a achiziţionat o a doua semănătoare, aceeaşi configuraţie, dar şi un cultivator pentru plante prăşitoare, marca MA/AG Macchine Agricole.



Interviu cu Ionuţ Ispas

Reporter: Când aţi început să lucraţi cu CESIVO Agricultura? De ce aţi ales CESIVO Agricultura?

Ionuţ Ispas: Am început colaborarea cu CESIVO în anul 2016, când am cumpărat primul utilaj, o semănătoare pe 8 rânduri de prăşitoare. Am analizat mai multe oferte tehnice şi de preţ şi această semănătoare răspundea cel mai bine nevoilor noastre. Am avut încredere în calitatea utilajelor comercializate de CESIVO Agricultura şi nu ne-am înşelat. În 2019 am achiziţionat o a doua semănătoare, acelaşi model, dar şi o prăşitoare MA/AG



Avantajele colaborării

Reporter: Cum v-au ajutat utilajele achiziţionate de la CESIVO Agricultura?

Ionuţ Ispas: Semănătorile SOLA sunt foarte fiabile şi precise. În plus, aceste semănători prezintă o serie întreagă de avantaje. Fiind dotate cu cărucior de transport şi având cadru telescopic, pot fi folosite cu un tractor de 90-100 CP. Asta înseamnă pentru noi un consum mic de motorină. Capacitatea mare a bazinelor de inox pentru îngrăşăminte, două bazine de 2×700 l, capacitate mare a bazinelor de seminţe 8×60 l reduce foarte mult timpii de încărcare şi poţi reduce semnificativ timpii de semănat. Utilajele pe care le-am achiziţionat mi-au fost de mare ajutor.



Reporter: Ce consideraţi important în relaţia cu un furnizor de utilaje?

Ionuţ Ispas: În relaţia cu furnizorul de utilaje, cât şi cu alţi furnizori, este foarte importantă seriozitatea echipei şi service-ul. La CESIVO Agricultura am întâlnit oameni profesionişti, foarte amabili, raportul calitate-preţ a fost întotdeauna bun, iar colaborarea cu echipa de service a fost excelentă. Faptul că acest furnizor de utilaje s-a dezvoltat în Craiova este benefic atât pentru noi, cât şi pentru alţi fermieri. Fermierilor care fac într-adevăr agricultură și doresc să obţină credite pentru a investi în acest domeniu, în utilaje de calitate, le recomand cu sinceritate să aleagă CESIVO Agricultura, un partener de încredere atât pentru utilaje, cât şi pentru piese de schimb şi service!