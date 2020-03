Bigas Tech, de 15 ani pe piaţa instalaţiilor GPL

Peste 15 ani pe piaţă şi mii de montaje de instalaţii GPL. Firma Bigas Tech din Craiova are o vastă experienţă în montajul, reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor GPL, iar seriozitatea şi profesionalismul echipei Bigas Tech se reflectă în longevitatea sa.

Afacerea locală specializată în instalaţii GPL a reuşit să înfrunte cu succes chiar şi perioada crizei economice şi continuă să ofere servicii de calitate şi astăzi.

“Credem că am reuşit să ne menţinem pe această piaţă prin profesionalism. Ne-am făcut meseria bine, am venit cu preţuri competitive şi am dat mereu dovadă de seriozitate şi înţelegere faţă de clienţii noştri” spun reprezentanţii Bigas Tech.

Firma oferă soluţii complete în domeniul instalaţiilor GPL: montaje, reparaţii, întreţinere, schimbarea rezervoarelor când expiră. Compania asigură garanţie de 24 de luni pentru instalaţiile GPL, fără limită de kilometri. Sistemele Bigas Tech au certificate de omologare internaţionale, pe piaţa românească fiind recunoscute de Registrul Auto Român.

Nivelul de pregătire profesională al echipei Bigas Tech este foarte ridicat, căci montajele instalaţiilor trebuie să fie ireproşabile, spun reprezentanţii companiei. Iar avantajele, pentru clienţi, sunt bine cunoscute: şoferii au două opţiuni de combustibil, gazul este mult mai ieftin, iar investiţia se amortizează rapid.