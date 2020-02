Termoficarea, bomba pe care L.O.V. și Genoiu o lasă sub scaunul viitorului primar

Administrația PSD lasă în urmă în Craiova un adevărat dezastru. Un oraș care se depopulează, în care investitorii nu mai vor să vină şi din care locuitorii pleacă, birocrație, corupție, servicii publice ineficiente.

Dar aceasta este doar partea vizibilă a icebergului. În adânc, problemele sunt mult mai grave și vor afecta grav orașul în următorii ani.

Un astfel de exemplu este situația Regiei de Termoficare, o adevărată bombă cu explozie întârziată pe care cuplul L.O.V.-Genoiu au amplasat-o sub scaunul viitorului primar.

Regia de Termoficare, o adevărată bombă cu explozie întârziată

Totul a început când primar a devenit Olga Vasilescu, care a numit la conducerea Regiei de Termoficare lipitori de afișe, fără nicio experiență în domeniu. Rezultatul: investițiile au încetat, datoriile s-au acumulat și în 2015, la trei ani după ce L.O.V. era primar, Regia a intrat în insolvență. Datoriile erau de peste 70 de milioane de euro la Complexul Energetic Oltenia și 15 milioane de euro la bugetul de stat și bugetul local.

După intrarea în insolvență a fost numit un administrator judiciar, care, teoretic, a venit cu un plan de redresare al regiei. Plan care este aprobat periodic de către adunarea generală a creditorilor și apoi de un judecător sindic. Iar unul dintre principalii creditori ai regiei este, ați ghicit, Primăria Craiova. De la intrarea în insolvență, Termo Craiova nu a mai dispus de resursele necesare achitării redevenței anuale de 300.000 de euro, majorând astfel în cursul procedurii datoria față de primărie. Astfel, la data intrării în insolvență, datoria era de 3,5 milioane de euro, iar acum ea este de 5 milioane de euro.

Cu toate acestea, din încasările acestei regii falimentare au fost plătite 2 milioane de euro către administratorul judiciar care a dus regia din insolvență în faliment. În acest timp, creditorii nu au încasat nici jumătate din această sumă. Practic, primăria a găsit mijlocul să mai scoată niște bani dintr-o regie pe care o falimenta cu bună știință.

La începutul lunii martie în instanță, judecătorul sindic va aproba, cel mai probabil, falimentul Regiei.

O nouă societate, fără licenţă de exploatare

Primăria a înființat o nouă societate care va prelua o parte din activele fostei Regii de Termoficare. Dar noua societate nu are licență de exploatare, iar contractul de delegare de gestiune nu se mai poate face prin încredințare directă, ci prin licitație.

Apoi ea va putea prelua doar bunurile aflate în patrimoniul public al orașului și date în administrare regiei. Adică rețeaua de conducte. Celelalte bunuri (pompe, echipamente etc.) va trebui scoase la licitație și, dacă primăria vrea ca noua societate să le poată folosi, va trebui să le cumpere. Toată această procedură ar trebui să se desfășoare fără ca activitatea de furnizare de apă caldă să se oprească.

De asemenea, noua societate nu va fi plătitoare de TVA, pentru că nu poți convinge ANAF-ul să îți dea acest statut când tu tocmai ai tras o țeapă bugetului de stat de aproape 12 milioane de euro. Prin urmare, toate prețurile pe care noua societate le va practica vor fi mai mari cu 19%. În plus, în bugetul pe acest an nu este prevăzut niciun leu (cu excepția subvenției) pentru funcționarea noii societăți. Or, o astfel de structură are nevoie de o capitalizare de cel puțin 4 milioane de euro, bani necesari pentru plata furnizorilor și salariilor în primele luni de funcționare etc.

Pierderi de 54% în lunile de iarnă

Și până acum nu am vorbit nimic despre lipsa totală de investiții în infrastructură. Sub străzile din Craiova există 500 de km de conducte îngropate. Înlocuirea lor a fost întreruptă după ce L.O.V. și-a preluat mandatul, pentru că, după părerea ei, „erau bani îngropați pe care nimeni nu îi vede“. Aceeași politică a preluat-o și Genoiu, și rezultatul este o rețea care în curând va fi inutilizabilă, cu defecțiuni tot mai grave iarnă de iarnă.

Rețelele sunt dezechilibrate, ca urmare a debranșărilor, și eficiența este foarte scăzută. Pierderile reale de agent termic în lunile de iarnă sunt de 54%, în condițiile în care pierderile tehnologice acceptate sunt de 19,7%. Cu alte cuvinte, din 100 de gigacalorii cumpărate, societatea vinde doar 46 de gigacalorii. Restul se pierd.

Acest tablou sumbru este doar unul sumar. Realitatea este mult mai dură. Termoficarea este una dintre cele mai grele moșteniri pe care L.O.V. și Genoiu le vor lăsa viitoarei administrații în vară, când votul craiovenilor îi va izgoni din primărie.

Nicolae Giugea