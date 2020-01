Încheiere proiect „Dezvoltarea firmei NIC & DEN EXPLORER SRL”

SC NIC & DEN EXPLORER SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Strada Minerilor, Bloc 14, Scara 1, Etaj P, Ap.3, Județul Gorj, anunţă încheierea proiectului „Dezvoltarea firmei NIC & DEN EXPLORER SRL” cod SMIS 114912, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.03.2017 (dată semnare contract de finanţare: 20.04.2018). Data finalizării proiectului: 31.01.2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.617.079,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 4.516.327,62 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 3.838.878,48 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 677.449,14 lei).

Proiectul s-a implementat în intravilanul Municipiului Târgu Jiu, Județul Gorj, tarlaua 171, parcela 33/1 cu nr. cadastral 40977, înscris în CF nr. 40977 a Municipiului Târgu Jiu.



Obiectivul proiectului a constat în crearea unei unităţi noi prin dotarea unui spaţiu și creșterea competitivității economice a firmei, prin achiziția de utilaje de înaltă performanță utilizate în activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

Proiectul implementat de către SC NIC & DEN EXPLORER SRL are următoarele rezultate:

achiziţia de echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, program informatic de tip CRM, certificare sistem de management, certificare produs, activități de internaționalizare, precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; implementarea tehnologiilor competitive pentru o inginerie noua in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate; asigurarea unor produse de calitate pentru clienți, cresterea productivitatii muncii și realizarea unei eficiențe sporite in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.