Nicolae Giugea: Prioritățile primului meu mandat (1)

Înainte de a vota, craiovenii au dreptul să știe cu ce planuri se prezintă un candidat în fața lor și ce obiective își asumă. Îmi propun, aşadar, să vă prezint prioritățile pe care le voi avea în vedere după ce voi fi ales primar al Craiovei.



În cele ce urmează, mă vor referi la două aspecte, economia și infrastructura, urmând să abordez celelalte domenii în viitor.



După cum am mai spus în repetate rânduri, Craiova este singurul mare oraș din România care se depopulează și asta, în principal, din cauza lipsei locurilor de muncă. Cu toate declarațiile sforăitoare ale Olguței, investitorii nu au dat năvală în Craiova. Asta și pentru că primăria nu a mișcat un deget să îi ajute.



Parc industrial pe terenul fostului Combinat Chimic

De aceea, din punct de vedere economic, prioritatea mandatului meu va fi înființarea unui parc industrial pe terenul fostului Combinat Chimic. Mai mult, firmele care se vor instala acolo și vor înființa un număr semnificativ de locuri de muncă bine plătite vor fi scutite de impozite și taxe locale. În felul acesta, vom atrage aici firme importante care să deschidă spații de producție, nu doar samsari care să vândă ce se produce în altă parte.



Este unul dintre mijloacele prin care doresc reindustrializarea Craiovei, un obiectiv important al planului meu economic.



Un alt deziderat îl reprezintă dezvoltarea la Craiova a unui pol regional IT. Actualul parc IT nu este suficient. El trebuie dezvoltat, și, tot prin facilitățile pe care vreau să le ofer, îmi doresc să atrag în Craiova toate marile firme din domeniul IT. În același timp, firmele locale vor fi încurajate să participe la proiectele din cadrul Smart City.



În acest fel, craiovenii vor avea locuri de muncă bine plătite, ceea ce va duce la stoparea depopulării orașului.



Încurajarea firmelor să vină în Craiova trebuie să fie completată de o amplă serie de investiții în infrastructură. Deși este unul dintre marile orașe ale țării, Craiova nu are asfalt, canalizare și gaze pe toate străzile, ceea ce este inacceptabil. De aceea îmi propun ca la finalul mandatului meu de primar toate străzile din Craiova să aibă gaze, canalizare și asfalt. Locuitorii de aici au acest drept, din moment ce își plătesc taxele și impozitele la zi.

Închiderea inelului de centură, un obiectiv prioritar



Alt obiectiv prioritar este închiderea inelului de centură a Craiovei. Acest lucru ar duce nu doar la fluidizarea traficului din Craiova, ci reprezintă unul dintre argumentele importante pentru atragerea investitorilor despre care vorbeam mai deverme.



În același timp cu realizarea unei centuri ocolitoare complete a orașului, trebuie regândită întreaga zonă metropolitană. Acum ea este doar pe hârtie. Printr-un plan bine pus la punct, zona metropolitană poate deveni un pol important de creștere economică.



Acestea sunt cele mai importante lucruri care trebuie făcute în domeniul economic și al infrastructurii. Iar ele se pot realiza într-un mandat de primar.

Nicolae Giugea