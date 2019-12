Primăria Castranova lucrează constant la noi proiecte pentru investiţii

Pentru Primăria comunei Castranova, proiectele sunt sufletul progresului. Edilul Dumitru Măceşanu are o listă lungă de investiţii pentru care au fost depuse noi proiecte, pentru a obţine cât mai multe finanţări pe lângă banii de la guvern.

Drum comunal betonat, la standarde înalte şi cu costuri eficiente

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), Primăria Castranova a încheiat de betonat un drum comunal de 6,9 kilometri, care face legătura între Castranova şi comuna Leu, satul Zănoaga. Finanţarea prin PNDL a fost de aproximativ 1,5 milioane euro şi a vizat suprafaţa aflată în extravilanul localităţii, restul fiind realizat cu bani de la bugetul local. „Am executat lucrările şi repede, şi calitativ, şi sub preţul finanţat de Minister, cu economie la buget. Sperăm să se mai rezolve şi din problemele birocratice, care întârzie mult proiectele. La acest drum, de exemplu, lucrările au durat un an şi puţin, iar hârtiile peste trei ani“, spune primarul Măceşanu.



Prin PNDL II, administraţia locală a terminat licitaţia pentru extinderea alimentării cu apă în satul Puţuri. „Este o extindere, căci noi avem alimentare finalizată în toată comuna. Dar pe timp de vară nu făcea faţă, aşa că am luat hotărârea să facem o staţie separată de alimentare în Puţuri. Am dat ordinul de începere a lucrărilor, este un proiect în valoare de aproximativ 1 milion euro“, precizează edilul.

Reţea de canalizare de 23 de kilometri

Cu fonduri de la PNDL II, Castranova o să înceapă lucrările şi la canalizare. „Suntem în fază de licitaţie, este un proiect în valoare de peste 2,7 milioane de euro. Sperăm să începem lucrările în primăvară”, transmite Dumitru Măceşanu.



Proiectul prevede introducerea reţelei în ambele sate şi o staţie de epurare modulară care va asigura întreaga capacitate. Lungimea reţelei, în această fază, este de 23 de kilometri şi acoperă străzile principale. Primăria a elaborat deja studiul de fezabilitate pentru extinderea reţelei pe diferenţa de 19 kilometri, pentru a acoperi satele în întregime.

Cu bani de la bugetul local, primăria a reabilitat recent acoperişul unei şcoli din Puţuri, şi a montat centrală la şcoala nouă de la Castranova. Urmează să fie instalată o centrală şi la grădiniţa de la Castranova. La Şcoala din Castranova, este în derulare şi un proiect pe GAL pentru construcţia unei minibaze sportive.

Alte proiecte aşteaptă finanţare

Primăria are multe alte proiecte depuse pe PNDL, CNI şi FDI. Prin PNDL, administraţia vrea să continue modernizarea iluminatului public. „În primă fază am modernizat 55% din suprafaţa comunei, introducând un sistem modern, cu lămpi cu led. Plănuim să implementăm iluminatul modern în toată comuna“, spune Măceşanu. Acesta adaugă că mai există proiecte pentru reabilitarea a două şcoli şi construirea unui sediu socio-social în Puţuri. Primăria are depus şi la CNI un proiect pentru un bazin de înot la Castranova şi un cămin cultural în satul Puţuri.

Pentru a asfalta 8,3 km de drum, administraţia a depus pe FDI un proiect. Tot prin FDI speră să construiască, în curând, şi un sediu nou pentru primărie.



„Mai avem un proiect de 16 kilometri de drum betonat care va fi depus dacă se va finanţa un nou PNDL. Dacă nu, vom încerca să luăm fonduri UE. Avem şi pe AFIR 2 proiecte cu punctaj maxim, eligibile, dar s-a terminat finanţarea. E vorba de un drum agricol de 1 milion de euro şi reabilitarea căminului cultural. Suntem în aşteptare cu ele. Sunt multe proiecte, important e să le punem şi în practică“, menţionează Dumitru Măceşanu. „Să fim cu toţii sănătoşi e cel mai important. E principala dorinţă pentru noul an şi principala urare către locuitorii comunei. Le mai doresc să petreacă Sărbătorile cu linişte în suflet, armonie în familie, belşug în casă. La mulţi ani şi să ne vedem la anul cu încredere că suntem pe drumul cel bun şi vom ajunge acolo unde ne dorim cu toţii!“, a transmis primarul din Castranova.