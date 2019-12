Investiţii importante în comuna Brădeşti

Activitate intensă în comuna Brădeşti. Administraţia locală a lucrat la foc continuu pe mai multe planuri în ultimul an, investind în infrastructură, dar şi în educaţie şi sănătate. Reţeaua de gaze este în plin proces de extindere, se lucrează la canalizare şi la drumuri. În domeniul educaţiei, proiectele au fost de mare anvergură. Au fost reabilitate şcolile şi au fost construite grădiniţe şi un after school.

33 de kilometri de reţea de canalizare

Lucrările la reţeaua de canalizare, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II, sunt gata în proporţie de 75%. „Este vorba de 33 de kilometri de reţea şi două staţii de epurare executate deja, una la Tatomireşti şi una la Brădeşti. La anul va fi gata şi canalizarea“, spune primarul Ion Răcăreanu.



În locurile unde s-a intervenit pentru introducerea reţelei de canalizare, primăria a demarat şi o campanie de plantare de pomi: “Era necesară această plantare, după ce pomii au fost scoşi în timpul lucrărilor. Peste tot vor fi plantaţi, am făcut şi un aliniament. Suntem în plin proces de plantare de vişini, cireşi, tei”, adaugă primarul.

Investiţii majore în educaţie

Tot prin PNDL II, primăria a obţinut fonduri pentru reabilitare, modernizare şi extindere şcoli în comună. La şcoala din Brădeşti, s-a făcut şi un etaj, iar spaţiile au fost recompartimentate.

“S-au prins în proiect toate dotările necesare pentru aceste reabilitări şi modernizări. S-au schimbat instalaţiile electrice, sanitare, termice. Tot.”, spune primarul Răcăreanu.

“Avem acum în lucru şcoala de la Tatomireşti, sperăm să mutăm copiii acolo în anul următor”, adaugă Răcăreanu.



Investiţiile în acest domeniu au continuat şi prin apel la fondurile europene. Cu ajutorul finanţării de la Uniunea Europeană, administraţia a reuşit să investească în construcţia unei grădiniţe la Tatomireşti, cu program prelungit şi a unei alte grădiniţe cu două săli de clasă în Brădeştii Bătrâni. “Grădiniţele au toate dotările necesare, la cea cu program prelungit avem pătuţuri şi bucătărie”, menţionează edilul comunei. Proiectele sunt aproape de final.



Tot prin fonduri europene s-a reuşit şi finalizarea lucrărilor la grădiniţa din Răcari şi construcţia de la zero a unui afterschool în satul Brădeşti.

Grădiniţele şi afterschool-ul vor intra în reţeaua şcolară de îndată ce vor fi încheiate toate lucrările.

Extinderea reţelei de gaze în toate satele

Primăria lucrează, în paralel şi la extinderea de gaze în Brădeşti, Tatomireşti şi Răcari, unde nu sunt reţelele finalizate: “S-a introdus conducta pe străzile unde nu era, se lucrează încontinuu la această extindere. Locuitorii comunei se branşează întruna la gaze şi apă, există cerere”, specifică primarul. Reţeaua de apă există deja în toată comuna.

Primăria a depus şi un proiect pentru înfiinţarea unei reţele de gaze în Brădeştii Bătrâni şi aşteaptă semnarea contractului.

Şi sănătatea ocupă un loc important pe lista de investiţii a administraţiei din comuna Brădeşti. Prin PNDL II, primăria a finanţat reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea dispensarului. Lucrările s-au încheiat, iar dispensarul funcţionează deja. “Doctorii au activitate, dispensarul s-a schimbat cu totul. Înainte nici măcar nu avea gaze.” În cadrul dispensarului, au activitate trei medici de familie şi un medic stomatolog.

Dispensarul a fost reabilitat şi extins

Proiect nou pentru asfaltarea drumurilor

Primăria anunţă că a terminat proiectul de asfaltare a drumurilor şi că a depus deja un alt proiect la FDI pentru modernizarea altor drumuri. La 1 noiembrie, în calitate de reprezentant al UAT Brădeşti, beneficiar, primarul Răcăreanu a semnat contractul de finanţare al investiţiei din cadrul proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Brădeşti şi continuarea lucrarilor de construire pod peste Valea Morii, sat Tatomireşti, comuna Brădeşti, jud. Dolj..

“Am semnat contractul pentru modernizarea unor drumuri de interes local prin FDI. Urmează procedura de licitaţie, apoi în primăvară ne vom apuca efectiv de lucrări. Vor fi asfaltate drumurile care nu sunt, în prezent. Vor fi, de asemenea, refăcute drumurile care au fost asfaltate mai demult şi au ieşit din perioada de garanţie”, declară edilul comunei Brădeşti.

De 1 decembrie, a fost inaugurat centrul cultural

Fondurile europene atrase de administraţia locală au fost folosite şi pentru reabilitarea căminului cultural din Brădeşti, care a fost inaugurat cu prilejul zilei de 1 Decembrie, când primăria a organizat o serie de manifestări pentru a marca Ziua Naţională a României alături de locuitorii comunei.

La inaugurarea centrului cultural „Primar Gheorge Roman” Brădeşti s-a oficiat o slujbă religioasă de către un sobor de preoţi, după care edilul Ion Răcăreanu a tăiat panglica edificiului în prezenţa reprezentanţilor Parlamentului României, Consiliului Judeţean Dolj, Consiliului Municipal Craiova, dar şi a colegilor primari din localităţile învecinate şi a unor personalităţi care s-au născut şi trăit în Brădeşti. Prin eforturile administraţiei, centrul cultural reprezintă acum un edificiu modern, care dispune de condiţii şi echipamente deosebite.



Ziua Naţională a României a continuat şi printr-un spectacol de poezie, cântec şi joc popular susţinut de copii ai şcolii gimnaziale „Ioan Grecescu” Brădeşti, îndrumaţi de cadrele didactice.

Manifestările nu s-ar fi putut încheia o tradiţională gustare specifică acestei sărbători. “A fost o zi gândită pentru locuitorii comunei, o ocazie de a ne bucura laolaltă şi de a petrece clipe frumoase în ziua care sărbătoreşte spiritul românesc”, declară Ion Răcăreanu.

Un 2020 plin de planuri de dezvoltare

În preajma noului an, primarul Ion Răcăreanu spune că îşi doreşte ca şi 2020 să fie la fel de plin pentru administraţia locală cum a fost şi 2019. Edilul mărturiseşte că investiţiile sunt obiectivul administraţiei, pentru că numai astfel comuna se poate dezvolta în ritmul accelerat pe care primarul şi l-a asumat. “Ne dorim un an bogat în proiecte şi cetăţeni mulţumiţi. Cu prilejul sărbătorilor, le transmit tuturor locuitorilor comunei Brădeşti să se bucure de sănătate şi de familie şi să aibă un an plin de realizări!”, încheie Ion Răcăreanu.