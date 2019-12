Brit Academy Kids sau cum să faci engleza și temele distractive

Deschis în luna septembrie a acestui an, Brit Academy Kids și-a propus să fie mai mult decât un clasic after school. Lavinia Rogoveanu a vrut să facă din studiu o joacă și din joacă, studiu. Atenția unui copil se câștigă greu, dar dacă găsești magia care îi cucerește pe cei mici, vor deveni imediat niște bureți gata să absoarbă toată informația. Așa s-a născut Brit Academy Kids.

Parteneriat cu Şcoala Româno-Britanică



„Am venit cu acest concept pentru că mi-am dorit ca acest loc să fie mai mult decât un after school, unde copiii doar vin și fac teme și, eventual, o oră de engleză pe săptămână. Copiii noștri fac zilnic trei ore de engleză. Una dintre fetele care lucrează cu cei mici are deja experiență în ceea ce privește sistemul britanic, întrucât a lucrat cu copii în Anglia“, spune fondatoarea acestui afterschool. „Am făcut un parteneriat cu Școala Româno-Britanică pentru a prelua modulul lor britanic, care este deja testat, îmbunătățit și care este foarte apreciat de părinți. Folosim mijloace interactive, multisenzoriale și distractive, iar activitățile devin o plăcere pentru prichindei“, adaugă Lavinia Rogoveanu.



Spațiul Brit Academy Kids este generos și adăpostește mai multe săli pentru activități educative și recreative, o sală de mese și o curte unde cei mici pot face tot soiul de activități în aer liber. Părinții pot afla oricând ce fac copiii, deoarece locul este dotat cu camere video care pot fi accesate inclusiv de pe telefonul mobil.

„Centrul nostru se adresează copiilor din clasele 0-IV, se formează grupe de maximum 15 elevi, cu câte doi membri ai echipei care le oferă suport permanent și fac cu ei engleza. Copiii vin la noi când termină orele, la prânz. Se joacă puțin, servesc masa, apoi scriu temele, iar cei care nu au teme au alte activități. După aceea, facem partea de engleză, structurată pe trei componente, literatură, fonetică și matematică. Le place foarte mult, pentru că facem lucrurile prin joc, sunt angajați altfel în activități“, spune Lavinia.

Activităţi tematice şi cursuri de engleză pentru preşcolari



Brit Academy Kids este deschis în tot timpul anului, inclusiv vara. „Organizăm tabere de vară, excursii tematice. În prima vacanță din acest an, copiii au venit dimineața la after, am făcut activități în jurul tematicii Halloween, care s-a suprapus cu perioada. Am mers și în Grădina Botanică, la o sală de sport, la bibliotecă. De multe ori, aceste experiențe sunt legate și de tema noastră săptămânală“, menționează fondatoarea.



La cererea părinților, încântați de activitățile de la Brit Academy Kids, centrul organizează și un curs de limba engleză pentru copiii mai mici, de cinci – şapte ani. „Părinții care ne-au urmărit activitatea și pe pagina de Facebook și au auzit și impresii pozitive, ne-au propus să facem și acest curs separat pentru copiii mai mici. Deja unii dintre ei ne-au anunțat că vor continua și cu programul de after school din clasa 0“, a mai spus Lavinia Rogoveanu.

Brit Academy Kids

Strada Brazda lui Novac, nr 11, Craiova

Telefon: 0351 808 909

E-mail: [email protected]

Website Brit Academy Kids >>>

Facebook Brit Academy Kids >>>