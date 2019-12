Ionuț Stroe, candidat PNL: „Voi schimba administrația eșuată din Craiova“

M-am înscris în competiția pentru Primăria Craiova din optimism pentru viitorul orașului și cu multă speranță. Cred că există, astăzi, o întreagă generație care își dorește un restart pentru orașul nostru, administrat acum cu dezinteres de niște politicieni care și-au depăşit termenul de expirare. Alegerile pentru primărie vin curând și trebuie să separăm apele!

România s-a schimbat, Craiova trebuie să schimbe. Sunt sute de oportunități pe care le putem folosi pentru a investi, pentru a ne moderniza, dar ele stau neutilizate. Avem aici tot ce ne trebuie pentru dezvoltare: suntem un oraș cu istorie și cu resurse, cu oameni extraordinari, care pot face diferența! Dar totuși, iată că stăm pe loc și serviciile publice sunt tot mai proaste: drumurile și aglomerația, termoficarea, spitalele, sistemul de educație, curățenia și multe altele.



De aceea, misiunea pe care mi-o propun, ca primar, este să schimb administrația eșuată din Craiova. Este o administrație în stilul PSD, care a devenit în ultimii ani doar o povară. Un fel de „afacere de familie“. Din păcate, noi am lăsat orașul în mâna unor oameni egoiști și incompetenți, fără Dumnezeu și fără grijă prea mare față de craioveni. Așa ceva nu mai trebuie tolerat. M-am săturat să văd cum se rotesc aceiași oameni în pozițiile de conducere din oraș, care sunt împărțite drept favoruri politice între prietenii PSD.

Craiova, în primul rând

Cred că progresul este posibil doar cu implicarea oamenilor inteligenți, dedicați și cu mintea deschisă la nou. Pe ei îmi doresc să îi aduc în conducerea orașului, alături de mine. Schimbarea pe care o urmăresc nu este complicată, dar este profundă: să punem Craiova în primul rând! Fără interese personale, ci cu tot timpul și cu toată energia în folosul craiovenilor.

Am nu doar ambiția de a vedea orașul în care am crescut și pe care îl iubesc redevenind puternic, ci am alături, ca sprijin, și o echipă extraordinară de primari liberali de succes din toată țara, de la care avem ce „împrumuta“. Sunt lucruri despre care se vorbește atât de puțin în Craiova azi, dar care vor deveni cuvinte de ordine ale mandatului meu de primar: fonduri europene, investiții, tehnologie, digitalizare, pregătirea funcționarilor publici, debirocratizare.



Primăria Craiova nu mai are astăzi rezultate pentru oamenii din oraș. Este blocată. Nu au existat nicio viziune, niciun plan, nicio gândire. Craiova, în primul rând, proiectul meu de primar, înseamnă scoaterea primăriei din această fundătură. Să le-o redăm craiovenilor și să o transformăm într-un motor de dezvoltare.

E timpul să fim uniți!

Ionuț Stroe, deputat PNL și ministru al Tineretului și Sporturilor